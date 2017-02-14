İstismar sanığına verilen ceza ‘nüfuzunu kötüye kullandığı’ gerekçesiyle artırıldı

Bursa’da 15 yaş altı dokuz kız çocuğunu istismarla suçlanan minibüs şoförünün cezası, nüfuzunu kötüye kullandığı gerekçesiyle artırılarak 80 yıl üç ay yedi gün hapis cezasına yükseltildi.

Bursa ile Kumlukalan köyü arasında minibüs şoförlüğü yapan evli ve iki çocuk babası 59 yaşındaki O.S., dokuz kız çocuğunu istismar ettiği iddiasıyla Bursa 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesince yargılandı.

Sanığa ‘istismar’ suçundan 27 yıl altı hapis cezası verildi, ancak ceza istinaf mahkemesine taşındı.

Sanık suçlamayı kabul etmedi

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20’nci Ceza Dairesi’nde görülen duruşmaya cezaevinden SEGBİS’le bağlanan sanık savunma yaptı.

Şoför O.S., öğrenciler ile köylüleri ücret karşılığı kente götürdüğünü, öğrencileri okula bırakıp okuldan aldığını söyledi.

Sanık, şu iddialarda bulundu: “Benim arabam aynı zamanda yolcu arabasıdır. Sürekli kalabalıktır. İddia edilen eylemlerin olmasına imkan yoktur. Ben öğrencileri okuldan alır okula bırakırım, aileler ile bu konuda anlaşmamız vardır. Ben herhangi bir şekilde mağdurlara cinsel istismarda bulunmadım. Beraatimi istiyorum.”

Öğrencilerden N.D. ve E.D.’nin annesi E.D., olaydan çocuklarının anlatmasıyla haberdar olduğunu söyledi.

Müşteki sıfatıyla davaya katılan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın avukatı Funda Mine Akdoğan Erdoğan da sanıktan şikayetçi olduklarını söyledi.

‘Nüfuzunu kötüye kullandı’

Esas hakkındaki mütalaasını veren duruşma savcısı Güven Öztürk, ‘cinsel istismar’dan verilen cezanın kaldırılmasını istedi.

Öztürk, sanığın hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanma suçundan da cezalandırılmasını isteyerek, istismarın birden fazla kez yaşandığını, sanığa zincirleme suç hükümlerinin de uygulanması gerektiğini aktardı.

Önceki hükmü bozan istinaf mahkemesi, sanığa dokuz öğrenci için ‘hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak sarkıntılık düzeyinde çocuğun cinsel istismarı’ ve ‘hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak çocuğun basit zincirleme cinsel istismarı’ suçlarından iyi hal indirimiyle birlikte toplamda 80 yıl üç ay yedi gün hapis cezası verdi.