İstismar sanığı babaya 27 yıl istemi: ‘Kimseye söyleme’ deyip tehdit ediyordu

Bolu’da bir baba, lise öğrencisi 16 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla 27 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.

Yeniçağa ilçesinde yaşayan Dündar D. hakkında, beş ay önceki şikayet sonrası, beş yıl boyunca kızını istismar ettiği iddiasıyla 27 yıla kadar hapis talebiyle Bolu Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

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Tutuklu yargılanan Dündar D. bugün hakim karşısına çıktı. Duruşmada sanığın kızı D.D. ile eşi F.D. de hazır bulundu.

Duruşmada ifade veren D.D., babasının kendisinin bazen her gün bazen de iki-üç günde bir tacizde bulunduğunu aktardı.

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D.D., şunları söyledi: “Annem bakkala bile gönderse babam karşı çıkardı. Babam annemi bakkala gönderip evde benimle yalnız kalıp taciz ederdi. Beş yıl boyunca neler çektiğimi bir Allah, bir de ben biliyorum. Babam beni kimseye söylememem için tehdit ediyordu. Söylediğim takdirde annem de dahil kimsenin bana inanmayacağını söylüyordu.”

‘Annemi bakkala gönderiyordu’

Bir kargo firmasında gece vardiyasında çalışan babasının işi nedeniyle gündüzleri evde olduğunu anlatan D.D., “Ben Gerede ilçesinde lisede okuyordum. Eve saat 15.30-16.00 gibi geliyordum. Bunu bile babam fırsata çeviriyordu. Bana cinsel istismarda bulunuyordu. Bir keresinde ‘Annen iki yıl içerisinde ölecek ve ben de seninle evleneceğim’ dedi” ifadelerini kullandı.

Çocuğun ifade verirken ağladığı gözlendi.

‘Kocamın sapık olduğunu bilmiyordum’

İstismar sanığının eşi F.D. ise eşinden şikayetçi olduğunu belirterek “18 yıllık evliyim, kocamın böyle bir sapık olduğunu bilmiyordum. Zaman zaman kendisinden şüpheleniyordum. Çünkü sürekli olarak kızımı odaya götürüp konuşuyorlardı. Kızımın söylediklerine inanıyorum” dedi.

Duruşmada tanık olarak dinlenen genç kızın dayısı M.Ç. ise ifadesinde yeğeni olayı anlattıktan sonra birlikte eve gittiklerini, eniştesinin belden aşağısının çıplak olduğunu ve onu dövdüğünü söyledi.

Suçlamaları kabul etmeyen Dündar D.’nin tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme duruşmayı erteledi.