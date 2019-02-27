İstismar mağdurlarının avukat gider ve masraflarını devlet karşılayacak

Adalet Bakanlığı’nın uygulamaya koyacağı yeni projeye göre istismar mağduru kadın, çocuk, engelli ve kimsesizlerin davaları devlet tarafından sonuna kadar takip edilecek, avukat giderleri ve masrafları devlet tarafından karşılanacak.

Milliyet’ten Önder Yılmaz’ın haberine göre Adalet Bakanlığı’nın çalışması cinsel istismar mağdurları, şiddete uğrayan kadınlar ve engellileri kapsıyor.

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Projeye göre devlet ‘davaları yıllar sürse de’ takip edecek. Mağdurların avukatlık giderleri ve masraflarını devlet karşılayacak.

‘Yedi pilot ilde’ ve kırılgan gruplara yönelik başlatılan, özel birim kurulmasını öngören, ‘başarılı olması halinde 81 ile yaygınlaştırılacak’ proje özetle şöyle:

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Kırılgan gruplara özel destek

Çocuk ve boşanma sürecine has kurgulanan mevcut sistem, tüm kırılgan grup mensuplarını kapsayacak şekilde genişleyecek. Adli süreçte cinsel suç, aile içi şiddet, terör veya insan ticareti suçu mağdurları ve çocuk, kadın, yaşlı ve engelli mağdurlar özel olarak desteklenecek.

Hizmet sunumuna ilişkin standartlar geliştirilecek, vaka yönetiminin uygulandığı, adli görüşme odalarının kullanıldığı etkin bir sistem kurulacak.

Çocuk ve aile içi şiddet büroları ve tüm ceza mahkemelerinde uzman desteği sağlanacak.

Koruma zinciri

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (ASPB), Çocuk İzleme Merkezi (ÇİM) ve kolluk mekanizmalarıyla birlikte baro ve STK’larla işbirliği ve eşgüdüm içerisinde çalışılacak, koruma zincirinin adli süreçteki halkası güçlendirilecek.

Barodan ücretsiz avukat

Söz konusu dört kırılgan grupta bulunanlar, avukat masrafı altında ezilmeyecek. Müdürlüğün görevlendirdiği uzmanlar, ilgili ilde bulunan barolarla irtibata geçerek davaya ücretsiz avukat tayin edilmesini sağlayacak.

Pilot bölgelerde özel müdürlük

Pilot uygulama için belirlenen İstanbul Anadolu, İzmir, Adana, Eskişehir, Samsun, Malatya ve Rize adliyelerinde bakanlığa bağlı olarak başsavcılığın gözetim ve denetiminde özel müdürlük kurulacak.

729 pedagog ve psikolog

İlk aşamada merkezlerde görev yapacak 720 pedagog ve psikolog sayısı, projenin ülke çapında yaygınlaşmasıyla 2 bin 500’e çıkarılacak.