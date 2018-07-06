İstismar iddiasına öfke Suriyeli sığınmacılara yöneldi: Altı kişi yaralandı

Gaziantep’de Suriye uyruklu 60 yaşındaki bir erkeğin, beş yaşındaki down sendromlu kız çocuğunu istismar ettiği iddiasıyla başlayan olaylar, konuyla alakası bulunmayan Suriyelilere ait işyerlerine saldırıya kadar uzandı. Gözaltılar var.

Şahinbey ilçesindeki Gümüştekin Mahallesi’nde yaşayan 60 yaşındaki R.C.’nin, dün akşam saat 19.00 sıralarında 5 Haziran Parkı’nda beş yaşlarındaki down sendromlu kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi.

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Evden zırhlı araçla tahliye

Vatandaşların durumu görerek saldırmaya başladığı adam 10 metre uzaklıktaki evine gitti. Mahalleden onlarca kişi, haber alınca evin önünde toplandı. Ev taşlanırken olay yerine polis gitti. Suriyeli aile, lince karşı zırhlı polis aracıyla evden tahliye edildi.

İstismar şüphelisi R.C. de gözaltına alındı. Polis kalabalığa da biber gazıyla müdahale etti ancak olaylar bununla sınırlı kalmadı.

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Dükkanlara saldırdılar

Bazı kişiler, olayla ilgileri bulunmamasına rağmen Türkmen caddesine giderek Suriyelilerin işyerlerine saldırdı. Hasar gören işyerlerinin Arapça tabelaları söküldü.

Kalabalık altı Suriyeliyi de dövüp hastanelik etti. Polis, Suriyelilere ait işyerlerinde güvenlik önlemi alırken il emniyet müdürü Faruk Karaduman da inceleme yaptı.

Gözaltılar var

Valiliğin yazılı açıklamasına göre ‘istismar iddiasıyla başlayan olayları bahane ederek sosyal medya yoluyla halkı kışkırtarak toplumu kaos ortamına sürüklemeye çalıştığı tespit edilen’ 16 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

DHA’nın haberinde dört kişinin gözaltına alındığı bilgisi verildi.

Öte yandan istismara uğradığı iddia edilen çocuk ise polis tarafından aranıyor.