İstismar failine iyi hal indirimi: ‘Şikayetten vazgeç’ diye para vermişler!

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Diyarbakır’da üç çocuğu istismar etmekle suçlanan sanığa iyi hal indirimi yapıldı. Çocuklardan biri, sanığın ailesinin, kendi ailesine para verdiğini söyledi.

Ergani ilçesinde yaşayan 52 yaşındaki fotoğrafçı Münir Y., 21 Mayıs 2015’te fotoğraf çektirmek için işyerine gelen 12 yaşındaki üç kız çocuğunu istismar etmekle suçlandı.

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Fotoğrafçının çocuklara pornografik fotoğraflar gösterip, cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi.

Bir çocuğun durumu rehber öğretmenine anlatması sonrası fotoğrafçı hakkında ‘çocuğun cinsel istismarı’ ve ‘çocuğa müstehcen yayınlar izletmek’ten 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle Diyarbakır 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Savcı, şüphelinin fotoğraf çekimi sırasında mağdur çocuklara cinsel istismarda bulunduğunu belirterek işyerindeki hard diskte ise çok sayıda pornografik video olduğunu kaydetti.

‘Ailem para aldı’

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Münir Y., yargılama sırasında tahliye edildi.

Çocuklardan ikisi şikayetlerini geri çekti. Diğer bir çocuk A.A. ise ifadesinde sanığın elbisesini düzeltirken kendisine dokunduğunu, arkadaşını kendisine getirmesini istediğini, bunu yaptığı takdirde günlük olarak para vereceğini söylediğini anlattı.

A.A. şunları söyledi: “Sanığın bizi dükkanına davet etmesi cinsel amaçlıydı. O olaydan sonra sanığın dükkanına gitmedim. Şikayetçi olmak istiyorum ama sanığın ailesi birkaç defa ailemin yanına geldi. Şikayetçi olmamamız konusunda aileme baskı yaptıkları ve bir miktar para ödediği için ailem şikayetçi olmamı istemiyor.”

İyi hal indirimi uygulandı!

Mahkeme, sanığa bir çocuk için ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan iyi hal indirimi uygulayarak altı yıl sekiz ay hapis cezası verdi.

Sanık, diğer iki çocuğa ilişkin suçlamalardan beraat etti. Mahkeme, beraat ettiği suçlar nedeniyle 3 bin 960 liranın Hazine’den alınarak Münir Y.’ye ödenmesine hükmetti.

İfadelerini değiştirmişler

Hakim Berna Saçan Türker, sanığın diğer suçlardan beraat etmesine muhalefet şerhi koydu.

Şerhte çocukların ilk ifadelerinde olayı ayrıntısıyla anlattığını belirten Türker, iki çocuğun mahkeme aşamasında ifadesini değiştirdiğini kaydetti.

Çocuk gelişim uzmanının, mağdurların ilk ifadesinde çelişki ve tutarsızlık görmediğini vurgulayan hakim Türker, sanığın suçtan kurtulmaya yönelik çelişkili ifade verdiğini ifade etti.

‘Dokunmaya hakkı yok’

Türker, sanığın ifadesinde çocukların güzel poz vermesi için cinsel amaç gütmeden dokunmuş olabileceğini söylediğini belirterek yetişkine bile dokunmaması gereken sanığın o yaş grubundaki kız çocuklarına bu şekilde dokunma hakkı olmadığını vurguladı.

Türker, sanığın işyerinde bulunan flash bellekte, kuaför ve epilasyon merkezlerine ait kadın bacak ve koltuk altı görüntülerinin tespit edildiğini de belirtti.

‘Maddi durumları kötü’

Hakim, çocukların ailelerinin, maddi olarak kötü durumda olduğunu belirterek sanığın 5-10 lira gibi küçük paralarla sosyo-ekonomik durumu kötü olan mağdurları kandırabileceğini kaydetti.

Çocuk gelişim uzmanı raporuna göre, iki mağdurun bir şeylerden çekindikleri için yalan söylediklerinin değerlendirildiğine dikkati çeken Türker, mağdur çocukların yaşları göz önüne alındığında ve başlarına iş açılacağını düşündüklerinden yalan söylemiş olabilecekleri ve gerçekleri anlatmaktan korkmuş olabileceklerini vurguladı.

‘Baskı olabilir’

İki mağdurun ifadelerinden dönmeleriyle ilgili değerlendirme yapan Türker, şunları kaydetti: “Kapalı bir toplum yapısına sahip küçük bir şehirde, aile, okul, toplum nezdinde gördükleri psikolojik baskı neticesinde namus, ar, haya gibi nitelendirmeler sebebiyle çocukların beyanlarından dönmeleri için üzerilerinde baskı kurulmuş olabileceği değerlendirilmektedir. Aksi halde bu yaş grubundaki çocukların bunları uydurmaları, olayları yaşanmış gibi anlatmaları hayatın olağan akışına aykırıdır. Kaldı ki ergenliğe yeni giren bu yaş grubu çocukların hiçbir sebep yokken, üzerlerine böyle yakışıksız bir isnadı yapmaları mümkün görünmemektedir. Mağdurlardan biri tüm olanlara rağmen mahkemede yaşadıklarını anlatmıştır. Diğer çocukların önceki tutarlı beyanlarını inkar etmeleri, bu olayların yaşanmadığı anlamına gelmemektedir. Sanığın her üç çocuğa karşı cinsel istismar suçunu işlediği sabittir.”