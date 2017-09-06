Istırancalar’a taş ocağı girişimi Tekirdağ’ı ayağa kaldırdı, şirket yetkilileri kovuldu

Tekirdağ’da bir şirketin ormanlık alana yapmayı planladığı taş ocağı kenti ayağa kaldırdı.

Saray ilçesindeki Güngörmez Mahallesi’nde 100 hektarlık (yaklaşık 75 futbol sahası) alanda taş ocağı kurulması için çalışmalara başlandı.

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Taş ocağını kuracak Alevtaş Madencilik adlı şirket, bölgedeki bir düğün salonunda bilgilendirme toplantısı yapmak istedi. Ancak halk, toplantı öncesi salon önünde bir araya geldi.

Saray Belediye Başkanı Nazmi Çoban’ın da desteklediği kalabalık, ‘Meramıza, ormanımıza, tarım ve yerleşim alanlarımıza sahip çıkıyoruz’ yazılı pankartlar taşıdı.

Saray Doğayı Koruma Derneği avukatlarından Mustafa Kurtul Karabulutlar, hazırlanan taş ocağı raporlarında çevre sağlığı ve kamu yararının görmezden gelindiğini söyledi.

Karabulutlar, “Kuzey ormanlarının devamı niteliğindeki Istrancalar’da taş ocağı bahanesiyle doğa talan ediliyor. Bölgede hayati öneme sahip su kaynaklarının, mantarcılığın ve manda yetiştiriciliğinin raporlara yansıtılmadığını görüyoruz” diye konuştu.

Belediye başkanı Çoban da halkın mücadelesine destek vereceğini söylerken, Güngörmez Muhtarı Şefik Akdere taş ocağı gibi büyük yıkıma sebep olan faaliyetleri istemediklerini, buna izin vermeyeceklerini söyledi.

Toplantı yapamadılar

Şirket yetkilileri, yasal olarak yapılması gereken toplantıyı gerçekleştiremeden bölgeden ayrıldı.

Yurttaşlar da yetkililerin ardından ‘Bu daha başlangıç mücadeleye devam’ ve ‘Sermaye defol bu ormanlar bizim’ sloganlarını attı.

Saray Doğayı Koruma Derneği avukatlarından Demet Karpat Erol, geri döndürülemez doğa yıkımlarına yol açacak bu girişimlere karşı kararlılıkla mücadele edilmesi gerektiğini kaydetti.

Protestonun ardından bölgede taş ocağı istenmediğine dair imza toplandı.