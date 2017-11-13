İstinafta karar bozuldu: ‘FETÖ’den ceza alan Doğan Holding yöneticisine beraat

Doğan Holding Ankara İdari Temsilcisi Barbaros Muratoğlu ‘FETÖ’den ceza aldığı davada beraat etti.
Muratoğlu, ‘FETÖ’ye üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek’ suçlamasıyla altı ay tutuklu kalmış, iki yıl bir ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Muratoğlu kararı istinaf mahkemesine taşımıştı.
Hürriyet’in haberine göre istinaf mahkemesi olan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2’nci Ceza Dairesi, Muratoğlu’na verilen kararı bozdu.
İddianamede örgüt adına işlenen bir suçtan bahsedilmediği belirtilen karada, silahlı terör örgütüne yardım etme suçunun unsurlarının oluşmadığı kaydedildi.
Kararda, mahkeme masraflarının hazineden karşılanacağı da ifade edildi.