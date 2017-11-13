İstinafta karar bozuldu: ‘FETÖ’den ceza alan Doğan Holding yöneticisine beraat

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, NATO’nun çekinceli baktığı Rusya’da S-400 tedariki için, “Anlaşma tamam” dedi. Cumhurbaşkanı Moskova’ya hareketi öncesinde düzenlediği basın toplantısında ziyaretinde ticari ve ekonomik ilişkileri değerlendirip atılacak adımları ele alacaklarını belirterek Rusya’yla ticaret hedefinin önündeki engellerin büyük oranda kaldırıldığını belirtti. Erdoğan, Rusya’dan S-400 alınmasıyla ilgili bir soruya yanıt olarak, “S400 anlaşması tamam, biz bu ziyaretimizde […]