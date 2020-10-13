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Yaramazlara biraz batar!

İstinaf, Sözcü’nün ‘FETÖ’ davasındaki kararları hukuka uygun buldu

Sözcü gazetesine ‘FETÖ’ye bilerek ve isteyerek yardım’ suçundan açılan davada verilen hapis cezaları İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Ceza Dairesi tarafından onandı. Gazetenin avukatları Yargıtay’a gidecek.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Sözcü gazetesi yazarları ve yöneticileri, 27 Aralık 2019 tarihinde İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nce üç yıl altı ay ile iki yıl bir ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırılmıştı. 30 Aralık 2019’da gazetenin avukatları, mahkumiyet kararlarının kaldırılması ve beraat kararı verilmesi için İstinaf Mahkemesi’ne itirazda bulunmuştu.

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Mahkeme gerekçesinde, ‘Sözcü gazetesinin 17-25 Aralık sistemli ve organize operasyon, MİT TIR’larının durdurulması ve en son olarak da 15 Temmuz darbe girişimi dönemlerinde örgüte adeta can simidi olarak aynı algı faaliyetini üstlendiği’ öne sürmüştü.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği kararları onadı, dosya Yargıtay’a gönderilecek.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nin gazete çalışan ve yazarları için öngördüğü cezalar şöyleydi:

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  • Sözcü yazarı Emin Çölaşan: Üç yıl altı ay 15 gün
  • Sözcü yazarı Necati Doğru: Üç yıl altı ay 15 gün
  • Sözcü Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz: Üç yıl dört ay
  • Sozcu.com.tr Yayın Yönetmeni Mustafa Çetin: Üç yıl dört ay
  • Sozcu.com.tr Haber Koordinatörü Yücel Arı: Bir yıl 13 ay
  • Sözcü gazetesinin muhabiri Gökmen Ulu: Bir yıl 13 ay
  • Sözcü gazetesinin muhasebe görevlisi Yonca Yücekaleli: Bir yıl 13 ay

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