İstinaf mahkemesi, Kaftancıoğlu’na verilen hapis cezasını uygun buldu

İstinaf mahkemesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na yaptığı paylaşımlar gerekçe gösterilerek verilen dokuz yıl sekiz ay 20 gün hapis cezasını usul ve yasaya uygun buldu. Kaftancıoğlu için Yargıtay yolu açık.

Fotoğraf: CHP (arşiv)

Kaftancıoğlu, geçen yıl eylül ayında, yedi yıl önce attığı tweetlerden yargılandığı davada ‘terör örgütü propagandası yapmak’, ‘kamu görevlisine hakaret’, ‘cumhurbaşkanına hakaret’, ‘Türkiye Cumhuriyeti’ni alanen aşağılama’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme’ suçlarından dokuz yıl sekiz ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

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Kaftancıoğlu’nun avukatları istinaf mahkemesine başvurmuştu.

Kamuoyunda istinaf olarak bilinen bölge adliye ve bölge idare mahkemeleri, yargıda iş yükünün azalması amacıyla 2016’da kuruldu. İstinaf mahkemeleri, ‘ikinci derece mahkemeler’ olarak görev yapıyor ve ilk derece mahkemelerince verilen hükümlere karşı istinaf yoluna başvurulabiliyor.