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İstinaf mahkemesi Berberoğlu’nun dosyasını bir kez daha görüşecek

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MİT TIR’ları davasından aldığı ceza bozulmasına rağmen tahliye edilmeyen CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun dosyası bir kez daha istinaf mahkemesinde görülecek.

Fotoğraf: Reuters

Berberoğlu, görüntüleri Cumhuriyet gazetesine verdiği iddiasıyla casusluk suçlamasıyla 25 yıl hüküm giymişti.

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CHP’li vekilin cezası istinaf mahkemesince bozulmuş ancak yerel mahkeme bozma kararına direnerek Berberoğlu’nu tahliye etmemişti. Ayrıca dosya, yerel mahkemece istinafa iade edilmişti.

İstinaf mahkemesi İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2’nci Ceza Dairesi,  dosyayı 1 Aralık’ta inceleme kararı aldı.

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