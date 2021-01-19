Arda Turan’a cinsel taciz suçundan beraat kararı bozuldu

Şarkıcı Berkay Şahin ile kavgasının ardından Arda Turan’a ‘cinsel taciz’ suçundan verilen beraat kararı istinaf mahkemesince bozuldu.

Fotoğraf: galatasaray.org

Turan, eğlendiği gece kulübünde şarkıcı Berkay’a saldırıp burnunu kırmıştı. Kavga, Turan’ın Berkay’ın eşi Özlem Ada Şahin’i taciz ettiği iddiasıyla çıkan tartışmanın ardından yaşanmıştı.

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İddianamede Turan hakkında ‘cinsel taciz’, ‘ruhsatsız silah bulundurma’, ‘genel güvenliği kasten tehlikeye sokma’ ve ‘kasten yaralama’ suçlarından 12 yıl altı ay hapis istenmişti.

Turan İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi’nce ‘ruhsatsız silah taşıma’, ‘korku kaygı veya panik yaratacak şekilde silahla ateş etme’ ve ‘kasten yaralama’ suçlarından toplam iki yıl sekiz ay 15 gün hapisle cezalandırılmıştı. Turan, Özlem Şahin’e ‘cinsel taciz’ suçundan ise beraat etmişti. Dava çift tarafından istinaf mahkemesine taşınmıştı.

İstanbul Bölge Adliyesi 25. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin beraat hükmünü bozdu. Daire, yeniden incelenmesi ve hüküm kurulması için dosyanın mahkemesine gönderilmesine karar verdi.

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Ceza dairesi kararında, Turan’ın Özlem Şahin’i ‘tanımadığını, medeni durumunu bilmediğini beyan etmesine rağmen, Şahin çiftinin daha önceden aynı yerde oturduklarını, birlikte yemek yediklerini ve birbirlerini tanıdıklarını söylediği‘ anlatıldı.

Turan ile Özlem Şahin arasında bir konuşma geçtiği, Turan’ın ‘çarptığı için özür dilediği’ belirtilen kararda, ortamın kalabalık olması nedeniyle tanıkların, konuşmaların içeriğini duymasının mümkün olup olmadığı, duyduysa da içeriğinin sorulmasının gerektiği kaydedildi.

Yine Özlem Şahin’in ‘konuşma sonrası hal ve tavırlarının tanıklardan sorularak fiil durumunun tespit edilmesi, aralarında geçmişe dayalı bir husumet olup olmadığının taraflardan ve tanıklardan sorularak açıklanması gerektiği’ belirtilen kararda, bu hususlarda yeterli tartışma yapılmadığı vurgulandı.

Kararda, soruşturma aşamasında dinlenilen tanıklardan futbolcu Burak Yılmaz ve Onur Ürkmez’in yargılama esnasında ifadeleri alınmayarak eksik araştırmayla karar verildiği ifade edildi.

Turan’ın üzerine atılı ‘cinsel taciz’ suçunun kanunda öngörülen ceza miktarının, üç çaydan iki yıla kadar hapis ve adli para cezası olduğu hatırlatılan kararda, ‘basit yargılama usulü’ yönünden yeniden değerlendirilmesi için dosyanın bozulması gerektiği ve istinaf başvurusunun yerinde görüldüğü bildirildi.