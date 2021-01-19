Diken

Yaramazlara biraz batar!

Arda Turan’a cinsel taciz suçundan beraat kararı bozuldu

Şarkıcı Berkay Şahin ile kavgasının ardından Arda Turan’a ‘cinsel taciz’ suçundan verilen beraat kararı istinaf mahkemesince bozuldu.

Fotoğraf: galatasaray.org

Turan, eğlendiği gece kulübünde şarkıcı Berkay’a saldırıp burnunu kırmıştı. Kavga, Turan’ın Berkay’ın eşi Özlem Ada Şahin’i taciz ettiği iddiasıyla çıkan tartışmanın ardından yaşanmıştı.

Reklam

İddianamede Turan hakkında ‘cinsel taciz’‘ruhsatsız silah bulundurma’, ‘genel güvenliği kasten tehlikeye sokma’ ve ‘kasten yaralama’ suçlarından 12 yıl altı ay hapis istenmişti.

Turan İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi’nce ‘ruhsatsız silah taşıma’, ‘korku kaygı veya panik yaratacak şekilde silahla ateş etme’ ve ‘kasten yaralama’ suçlarından toplam iki yıl sekiz ay 15 gün hapisle cezalandırılmıştı. Turan, Özlem Şahin’e ‘cinsel taciz’ suçundan ise beraat etmişti. Dava çift tarafından istinaf mahkemesine taşınmıştı.

İstanbul Bölge Adliyesi 25. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin beraat hükmünü bozdu. Daire, yeniden incelenmesi ve hüküm kurulması için dosyanın mahkemesine gönderilmesine karar verdi.

Reklam

Ceza dairesi kararında, Turan’ın Özlem Şahin’i ‘tanımadığını, medeni durumunu bilmediğini beyan etmesine rağmen, Şahin çiftinin daha önceden aynı yerde oturduklarını, birlikte yemek yediklerini ve birbirlerini tanıdıklarını söylediği‘ anlatıldı. 

Turan ile Özlem Şahin arasında bir konuşma geçtiği, Turan’ın ‘çarptığı için özür dilediği’ belirtilen kararda, ortamın kalabalık olması nedeniyle tanıkların, konuşmaların içeriğini duymasının mümkün olup olmadığı, duyduysa da içeriğinin sorulmasının gerektiği kaydedildi. 

Yine Özlem Şahin’in ‘konuşma sonrası hal ve tavırlarının tanıklardan sorularak fiil durumunun tespit edilmesi, aralarında geçmişe dayalı bir husumet olup olmadığının taraflardan ve tanıklardan sorularak açıklanması gerektiği’ belirtilen kararda, bu hususlarda yeterli tartışma yapılmadığı vurgulandı.

Kararda, soruşturma aşamasında dinlenilen tanıklardan futbolcu Burak Yılmaz ve Onur Ürkmez’in yargılama esnasında ifadeleri alınmayarak eksik araştırmayla karar verildiği ifade edildi.

Turan’ın üzerine atılı ‘cinsel taciz’ suçunun kanunda öngörülen ceza miktarının, üç çaydan iki yıla kadar hapis ve adli para cezası olduğu hatırlatılan kararda, ‘basit yargılama usulü’ yönünden yeniden değerlendirilmesi için dosyanın bozulması gerektiği ve istinaf başvurusunun yerinde görüldüğü bildirildi.

Arda Turan’ın iddianamesinden detaylar…

Futbolcu Arda Turan’a 12 buçuk yıl hapis talebi

Berkay’ın avukatı savcılığa başvurdu: Arda Turan tutuklansın

Futbolcu Burak Yılmaz’ın ifadesi: Arda taciz etseydi görürdüm

Berkay, futbolcu Arda Turan’a dava açıyor

CHP’den Arda Turan’a ‘nasihat’: Gece hayatından vazgeç

Arda Turan suçu medyaya attı: Konu ben olunca dedikodu yazılıyor

Barda başlayan Arda Turan-Berkay kavgası hastanede silah atışıyla bitmiş

Arda Turan hastanede silah da patlatmış: Koyduğum yerden alırken ateş aldı

Eşini taciz ettiği Berkay’ın burnunu kırmıştı: Arda Turan ifade verdi

Arda Turan, Berkay’la neden kavga ettiğini bilmiyormuş: Ensemden tutunca kafayı koydum

Eşini taciz ettiği Berkay’ın burnunu kıran Arda Turan hastaneye silahla gitmiş: Öldür beni, çok pişmanım

SON HABERLER

Kalamış Yat Limanı: Özelleştirmenin iptali için açılan dava reddedildi

Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı’nın doldurularak büyütülmesi kararının iptali için TMMOB Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası’nın açtığı davayı Danıştay hükme bağladı. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun oy çokluğuyla verdiği karara göre planlarda hukuka aykırılık bulunmuyor.