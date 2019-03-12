İstinaf mahkemelerine düzenleme yolda

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bölge adliye mahkemeleri (istinaf) konusunda düzenleme yapılacağını söyledi.

Fotoğraf: DHA

Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın haberine göre bakan, dün gazetelerin Ankara temsilcileri ve muhabirleriyle bir araya geldi.

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Gül, geçen hafta istinaf mahkemesi başkanlarıyla çalıştıklarını belirterek bu mahkemelerin üç yıl önce uygulamaya konduğunu ifade etti.

“Belli hapis cezalarının istinafta kesinleşip kanun yolunda temyize gitmemesi tartışması yaşandı” diyen bakan, aile, iş ve terör yargılamalarında yığılma olduğunu dile getirdi.

Adalet bakanı, dosyaların istinafta üç-beş yıl beklemesinin istedikleri bir şey olmadığını ifade ederek ‘adalet duygusunu tatmin edecek şekilde hızlı karar verilmesi gerektiğini’ kaydetti.

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Gül şu ifadeleri kullandı: “Bu konularda, uygulamaya dönük aksaklıkları çözme noktasında mutfağımızda bir çalışma yapıyoruz. Aynı fiille ilgili bir ceza istinafta kesinleşiyor, diğerine temyiz yolu açık. Kendi sistemi içinde çözülmesi ya da Yargıtay’a gitmesi yönünde kanun boyutuyla bir düzenlemeye ihtiyaç var mı değerlendiriyoruz. Bu konuda çalıştay da yapacağız. Toplu davalarda aynı fiilden verilen cezaların temyiz yolunun açılıp açılmayacağını tartışıyoruz. Daha sonra tamamlayacağımız çalışmayı da nisan veya mayısta Meclis’in takdirine sunacağız.”

Son olarak Cumhuriyet gazetesi ve yazalarının yargılandığı davada, beş yılın altında ceza alan gazetecilerin cezaları kesinleşmiş, beş yılın üstünde alanlarınki Yargıtay’a gitmişti. İstinaf mahkemeleri, beş yılın altındaki cezaları kesinleştirince sanık için Yargıtay yolu kapanıyor. Cumhuriyet sanıklarından bazıları cezalarının kesinleşmesi nedeniyle cezaevine girecek.

Af için top Meclis’te

Gül, MHP’nin ısrarcı olduğu af konusu için de “O konu Meclis’in takdiri. Şimdi de Meclis kapalı” dedi.

Adalet bakanı, hâkim ve savcılar için sosyal medya yasağı koymadıklarını da belirtti: “Bu etik ilkeler ışığında paylaşımlarını yaparlar. Hâkim ve savcılar bu noktada kendi otokontrollerini kendileri yapacak. Tarafsız olmak kadar tarafsız görünmek de önemli.”