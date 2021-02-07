İstinaf, CHP liderine suikast girişimi davasında 19 sanık hakkındaki kararı onadı

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) yerel mahkemenin, Adalet Yürüyüşü sırasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na suikast girişimine ilişkin 19 sanık hakkında verdiği kararı onadı, altı sanığın kararını ise bozdu.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Kılıçdaroğlu’nun 15 Haziran 2017’de başlattığı Adalet Yürüyüşü’nün Kocaeli etabına kiralık minibüsle saldırı planı yaparken, Kocaeli ve Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla yakalanan, IŞİD şüphelisi Oğuzhan Korkmaz’ın da aralarında bulunduğu beş kişi gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

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Soruşturma sonunda beşi tutuklu, biri firari toplam 28 sanık hakkında birleşen iki dosyada, ‘Anayasa’yı ihlal’, ‘tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs’ ve ‘silahlı terör örgütü üyesi olma’ suçlarından dava açıldı.

Kayseri 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 7 Şubat 2019’da görülen duruşmada, Korkmaz’a ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan 13 yıl 19 ay, Emre Emre’ye 13 yıl 15 ay, Kaan Aslan ve Fatih Özel’e 10 yıl altı ay, Ali Merttaş’a ise birleştirilen iki farklı dosyada aynı suçtan 15 yıl altı ay hapis cezası verildi.

‘Kasten adam öldürmeye teşebbüs‘ suçundan eylemin hazırlık aşamasında kaldığı gerekçesiyle beraat ettirilen sanıklara ‘Anayasa’yı ihlal’ suçundan da ceza verilmedi.

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Tutuksuz sanıklardan Seyit K.’ya yine birleşen iki farklı dosyada ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan toplam 15 yıl, Ahmet K. ve Muharrem A.’ya altı yıl 10 ay 15’er gün, Ferhat K. ve Kadir K.’ya 13 yıl sekiz ay 15 gün, Ergün K., Ahmet T., Buğrahan Ç., Orhan E., Şükrü O., Selim İ., Cihan K., Safa K., Osman Nuri Ü., Göktürk K., Burhanettin K., Oğuzhan Korkmaz’ın eşi Ayla Korkmaz., Selahattin A. ve Abbdullah A.’ya altı yıl üçer ay, Fuat Furkan K.’ya dört yıl iki ay hapis cezası verildi. Mahkeme Halil İbrahim A. ve Muhammed K.’yi tüm suçlardan beraat ettirirken, firari sanık M.K.’nın dosyasını ise ayırdı.

Sanık avukatları verilen cezalar yönünden, Kılıçdaroğlu’nun avukatı ile duruşma savcısı ise, ‘kasten adam öldürmeye teşebbüs’ suçu yönünden verilen beraat hükümlerine yönelik yerel mahkemenin kararını Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşıdı.

21’inci Ceza Dairesi, yapılan inceleme sonrası davayı karara bağladı. Ceza Dairesi’nce yerel mahkemenin verdiği kararlarda, usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delil ve işlemlerde herhangi bir eksikliğin olmadığı ve ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu belirtilirken, yapılan başvuruların esastan reddine karar verildi.

Oy birliği ile alınan kararın, Yargıtay temyiz yolunun açık olmak üzere verildiği belirtildi.

27 sanıktan 19’una verilen kararları onayan Ceza Dairesi, Ayla Korkmaz’ın da aralarında olduğu altı kişiye verilen kararın da bozulmasına hükmetti.

Ceza Dairesi, sanıklar Ayla Korkmaz, Buğrahan Ç., Burhanettin K., Cihan K., Safa K. ve Şükrü O.’nun, avukatlarının bulunmadığı halde yargılama yapılarak hüküm kurulduğu gerekçesiyle, yerel mahkemece verilen kararın bozulmasına ve sanıkların dosyasının ayrılmasına karar verdi. Altı sanığın dosyasını yerel mahkemeye yeniden gönderdi.