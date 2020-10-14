İstinaf, ‘Ankara katliamı’ cezalarını hukuka uygun buldu

IŞİD’in 10 Ekim 2015’te Ankara Garı önündeki ‘Barış ve Demokrasi Mitingi’nde düzenlediği, 102 kişinin hayatını kaybedip 400’den fazla kişinin yaralandığı saldırıda verilen hapis cezaları istinaf mahkemesi tarafından onandı.

Fotoğraf: Twitter

Saldırıyla ilgili 20’si tutuklu 36 kişi hakkında açılan dava Ankara Dördüncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde Kasım 2016’da görülmeye başlamıştı.

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Davacı avukatlar, sonradan ölen üç yaralıyla birlikte ölü sayısının en az 103, yaralı sayısının ise onlarca fazla olduğunu iddia etmiş, çoğu yaralının Ankara dışına çıkarak tedavi gördüğünü ve yargıya başvurmadığını söylemişti. Bu iddialara göre, yaralı sayısısının 500’ün üzerinde olduğu düşünülüyordu.

Sanıklardan Abdülmubtalip Demir, Talha Güneş, Metin Akaltın, Yakub Şahin, Hakan Şahin, Halil İbrahim Alçay, Resul Demir, Hacı Ali Durmaz ve Hüseyin Tunç hakkında ‘100 kişiyi kasten öldürme’ suçlamasından 100’er kez; ‘anayasal düzeni ihlal’ suçundan ise birer kez olmak üzere toplamda 101’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmişti.

Aynı sanıklar için ayrıca 20’si çocuk 391 kişiyi öldürmeye teşebbüs suçundan da ayrı ayrı 11 bin 730’ar yıl hapis cezası talep edilmişti.

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Dava sonunda da dokuz sanığa ‘anayasal düzeni ihlal’ suçundan birer kez, ‘kasten öldürme’ suçundan da 100’er kez olmak üzere toplam 101’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.