İstiklal’deki saldırıdan tutuklu IŞİD sanığına ‘sağlık sorunları’ gerekçesiyle tahliye

İstiklal Caddesi’nde dört kişinin hayatını kaybettiği, 39 kişinin yaralandığı saldırıyla ilgili davada ‘IŞİD yöneticiliği’ suçlamasıyla tutuklu bulunan Erkan Çapkın, sağlık sorunları gerekçe gösterilerek yurt dışı yasağıyla tahliye edildi.

Çapkın, IŞİD üyesi canlı bomba Mehmet Öztürk’le bağlantılı olduğu gerekçesiyle dört kişiyle birlikte tutuklanmıştı.

Cumhuriyet’ten Canan Coşkun’un haberine göre, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmaya tutuklu sanıklar cezaevlerinden getirilmedikleri için Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

‘Saldırıyı gerçekleştiren Mehmet Öztürk’ü tanımam’

Duruşmada tahliye edilen Erkan Çapkın, eski savunmasını tekrar ettiğini belirtirken, kardeşi Ercan Çapkın ise savunmasında, “IŞİD terör örgütü ile ve İstanbul’daki saldırı olayı ile herhangi bir irtibatım yoktur. Saldırıyı gerçekleştiren Mehmet Öztürk adlı şahsı tanımam. Herhangi bir şekilde yasal yollardan veya yasa dışı yollarsan yurt dışına çıkmadım. Kendi ismimin dışından herhangi bir isim veya kod isim kullanmadım. Adıyaman Menzil grubu, Gaziantep Danacık’ta bulunan Kadiri tarikatına ait toplantılarına katıldım. Bunun dışında İslami yapılarda adı ön plana çıkmış kişilerin toplantılarına da katıldım” dedi.

Adnan Oktar’ın talebine ret

Kamuoyunda ‘Adnan Hoca’ olarak bilinen Adnan Oktar’ın avukatı Aysu Yılmaz söz alarak, “Sanıklardan Hüseyin Kaya’nın cep telefonunda yapılan incelemede Adnan Oktar ile ilgili adı geçen araştırma yaptığına dair bazı tespitlere ulaşılmıştır. Bunun bir suikast teşebbüsü olduğunu düşünüyoruz. Müvekkil zarar görmüş ve kendisine emniyetçe re’sen koruma tahsis edilmiştir. Müvekkil adına sanıklardan şikayetçiyiz ve davaya katılmak istiyoruz” dedi.

Avukatın müdahil olma talebi Oktar’ın saldırıda yaralanmadığı gerekçesiyle reddedildi.

Duruşma ertelendi

Savunmaların ardından ara karar oluşturan heyet, sanıklar Hüseyin Kaya, Ercan Çapkın, İbrahim Güler ve Mehmet Mustafa Çevik’in tutukluluk hallerinin devamına karar verirken, Erkan Çapkın’ı sağlık sorunu nedeniyle cezaevinde tutulmasının ‘orantılı olmayacağı’ gerekçesiyle tahliye etti.

Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi.

Dönemin İçişleri Bakanı Efkan Ala, canlı bomba Mehmet Öztürk’ün babasından alınan kan örnekleriyle yapılan DNA testlerinin kesinleşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Öztürk’ün 1992 doğumlu ve Gaziantep nüfusuna kayıtlı olduğunu belirterek, “Mevcut veriler, DAEŞ terör örgütüyle bağlantılı olduğunu göstermektedir. Başka bağlantıların ve arkasında başka güçlerin olup olmadığı soruşturmaya konu edilmektedir. Şahsın herhangi bir arama kaydı bulunmamaktır” demişti.