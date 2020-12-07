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Yaramazlara biraz batar!

İstiklal Caddesi’ne girişler, 7 bin sınırı aşılınca bir süreliğine durduruldu

Salgınla mücadele tedbirleri kapsamında alınan karar gereği, aynı anda en fazla 7 bin kişinin bulunabileceği, İstanbul’un Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi’nde kapasite aşılınca girişler bir süreliğine durduruldu.

Fotoğraf: DHA

Beyoğlu İlçe Hıfzıssıhha kurulu geçen hafta aldığı karar doğrultusunda İstiklal Caddesi’ne 7 bin kişi sınırı getirilmişti.

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Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında sessizliğe bürünen caddede öğleden sonra yoğunluk yaşandı. Kapasitenin aşıldığının anlaşılması üzerine İstiklal Caddesi bir süre girişe kapatıldı.

Caddenin iki ucunda, Taksim Meydanı ve Tünel Meydanı’ndaki kontrol noktalarında bekletilerek içeri alınmayanlar, yoğunluğun azalmasının ardından İstiklal Caddesi’ne girebildi.

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