İstiklal Caddesi’nde ‘yol tartışması’: Polis, itfaiyeye 343 lira ceza kesti

İstanbul’da trafik polisi ile itfaiye ekipleri yol kavgasına tutuştu. Polis, itfaiyeye para cezası kesti.

DHA’nın haberine göre Beyoğlu ilçesinde itfaiye ekipleri, hayvan kurtarma operasyonu için olay yerine gitmek istedi.

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Sıraselviler Caddesi’nden İstiklal Caddesi girişine varan itfaiye ekibi, trafik denetimi yapan ve durdurduğu motosikletlere cezai işlem uygulayan motosikletli trafik polisinden yol istedi.

Kaldırımdan geçmek istediği öne sürülen itfaiye, motosikletlerin çekilmesini istedi.

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Trafik polisi “Burası yol değil yan taraftan geç” deyince itfaiyeciler ve trafik polisi arasında tartışma yaşandı. Polisin gösterdiği yolun dar olduğunu söyleyen itfaiye ekibiyle polis tartştı.

Bir süre devam eden tartışma olayı bölgeye giden polisin araya girmesiyle son buldu.

Olay yerine giden bir itfaiye amiri de polise “Olaya giderken kural ihlali de olur ters şeride girildiği de olur” demesi kameralara yansırken polis de “Tabii tabii adam da ezilir” diyerek karşılık verdi.

Bir süre sonra ise tartışmanın tarafı olan trafik polisi, itfaiye aracının sürücüsüne ‘trafiği tehlikeye atmak‘ ve ‘kaldırım işgali’ nedeniyle 343 lira para cezası kesti.