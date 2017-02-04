İstiklal Caddesi’nde üzerine 250 kiloluk cam düşen öğrenciye sekiz yıl sonra tazminat: 2 milyon 231 bin TL

İstiklal Caddesi’nde üzerine 250 kiloluk cam düşen Ece Turhan ve ailesine 2 milyon 231 bin 704 TL tazminat ödenmesine karar verildi.
22 Ocak 2009’da İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği 1’inci sınıf öğrencisi Ece Turhan arkadaşlarıyla Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde yürürken üzerine Beyoğlu Fitaş Sineması’nın bulunduğu AFM İşhanı’nın 5’inci katından 250 kiloluk bir cam kütlesi düşmüştü.
Aylarca hayatta kalma mücadelesi veren genç kadının gözlerinde yüzde 90 görme kaybı oluşmuş, Ece Turhan ve ailesi sorumlular hakkında dava açmıştı.
Akşam gazetesinden Neslihan Keskin’in haberine göre bilirkişi raporunda “Düşme nedeni tamamen imalat ve montaj hatasından kaynaklanmıştır” dendi. Raporda montajı yapan taşeron firma kaliteli malzeme kullanmadığı iddiasıyla yüzde 70 kusurlu bulundu.
Önceki gün görülen 26’ncı duruşmada dava karara bağlandı. Mahkeme asıl davada Ece Turhan’a toplam ve aile fertlerine toplam 2 milyon 231 bin 704 TL tazminat ödenmesine karar verdi.