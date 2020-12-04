İstiklal Caddesi’nde karekod dönemi

İstanbul’daki İstiklal Caddesi’ne girişte karekod uygulaması başlatıldı.
Vatandaşlar cadde girişindeki karekodları telefon kameralarından okutarak girebiliyor. Çıkışlarda da aynı şekilde karekodlar okutuluyor.
Bu uygulamayla İstiklal Caddesi’ndeki kişi sayısı tespit ediliyor. Caddedeki kişi sayısı 7 binin üstüne çıktığında girişler durdurulup içerideki kişi sayısının düşmesi bekleniyor.
Polis ve zabıta ekipleri sık sık anons yaparak vatandaşları karekod uygulaması ve sosyal mesafe kuralları için yönlendiriyor. Maskesini indirenlere ve sigara içenlere de ceza yazılıyor.