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Yaramazlara biraz batar!

İstiklal Caddesi’nde asfalt ‘yeşil yol’ çilesi: Duman ve koku nedeniyle zor anlar yaşandı

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İstiklal Caddesi’nde nostaljik tramvay perşembe günü tekrar hizmete açılıyor. Bugün tramvay hattına asfalt döküldü, caddeyi duman kapladı. Geçenler duman ve koku nedeniyle zor anlar yaşadı.

Fotoğraf: DHA

Taksim’deki cadde düzenlemeleri sebebiyle uzun süredir çalışmayan nostaljik tramvay, perşembe günü tekrar hizmete açılıyor. İstiklal Caddesi’nde bugün çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği görüldü. Nostaljik tramvay hattına yeşil renkli mastik kaplama döşeme çalışmaları sürüyor. 1570 metrelik nostaljik tramvay hattındaki bazı bölümlere bugün de mastik asfalt döküldü. Çalışmalar sırasında yayılan duman ve koku nedeniyle çevredekiler zor anlar yaşadı.

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Vatandaşlar asfalt makinesinin yanından geçerken elleri ve kaşkollarıyla burunlarını kapattı.

İstiklal ‘yeşillendi’: Tramvay hattının son hali


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