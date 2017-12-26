İstiklal Caddesi’nde asfalt ‘yeşil yol’ çilesi: Duman ve koku nedeniyle zor anlar yaşandı

Halk oyunları yarışması için gittikleri Macaristan’da iltica talebinde bulunduğu öne sürülen 11 kişiye dair soruşturmada edinilen son bilgiye göre, kaçan kişi sayısının 15 olduğu ve Macaristan’da yapılan şenliklere hiç gitmedikleri ortaya çıktı.