İstikamet Ürdün: Almanya, İncirlik’ten çekileceğini resmen bildirdi

Almanya Savunma Bakanı Ursula Von Der Leyen’in Türk mevkidaşı Fikri Işık’ı arayarak İncirlik’teki Alman askerlerinin Ürdün’e intikal edeceğini aktardığı bildirildi.

Reuters’in haberine göre Işık’ı telefonla arayan Leyen İncirlik’teki evsahipliği için Türkiye’ye müteşekkir olduklarını ancak askerleri çekme kararını vermek zorunda kaldıklarını, yapılacak intikalin planlaması hakkında Türkiye’ye daha sonra bilgi vereceklerini söyledi.

Görüşmede Işık da bu intikalin DEAŞ ile mücadelede bir aksaklığa yol açmayacak şekilde gerçekleşmesi için gerekli hassasiyetin gösterileceğini söyledi.

Ankara’nın Alman parlamenterlerin İncirlik’teki Alman askerlerini ziyaretine izin vermemesinin ardından Alman hükümeti bugün üsteki askerlerin intikaline onay vermişti.