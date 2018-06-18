‘İstihdamı’ süreye takılan madenci kızı: Keşke babam bir gün önce ölseydi

Maden facialarında ölen işçilerin çocuklarının kamu kurumlarında işe alınmasını sağlayacak yasa tasarısındaki süre koşulunu bir günle kaçıran madenci kızı Elif Aygün, yasanın kapsamının genişletilmesini istiyor.

Soma’da 13 Mayıs 2014’te 301 işçinin yaşamını yitirdiği maden faciasından sonra gündeme gelen düzenleme halen TBMM’de bekliyor. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda mart ayında kabul edilen tasarı, 10 Haziran 2003 ile 13 Mayıs 2014 tarihleri arasında yaşamını yitiren madencilerin çocuklarının kamu kurumlarında istihdam edilmesine hükmediyor. 14 Mayıs 2014’te yani Soma faciasından bir gün sonra Zonguldak Gelik Maden Ocağı’nda yaşanan kazada ölen maden işçisi Mehmet Aygün’ün kızı Elif Aygün (22) ise yasanın genişletilmesini istiyor.

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Habertürk’ten Caner Aktan’ın haberine göre, Türkçe öğretmenliği bölümünü bitiren ancak işsiz olan Elif Aygün, “Babamı doğum günümde kaybettik. Her doğum günümde sevinç yerine acı yaşıyorum. 13 Mayıs’ta Soma faciası olduğunda çok büyük bir üzüntü yaşadık. bir gün sonra, yani 14 Mayıs’ta ise Zonguldak’taki göçükte babamızı kaybettik. Acımız daha da büyüdü. Annem, kardeşim ve ben kadın başımıza kaldık. Çok zorluk çektik. Hem çalışıp hem de üniversite eğitimine devam ettim” dedi.

Aygün, yaşadığı mağduriyeti şu sözlerle anlattı: “Öyle anlatılamaz bir durumdayız ki bazen ‘Keşke babam 1 gün önce ölseydi’ diyorum kendi kendime. Bunu kendimi düşündüğüm için değil, ailemin içine düştüğü sıkıntının ne boyutta olduğunu ifade etmek için söylüyorum. Bu haktan yararlanmamız için babamın bir gün önce mi ölmesi lazımdı?”

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Zonguldak Maden Şehit Aileleri Derneği Başkanı Çetin Yiğit de düzenlemeyi olumlu bulduklarını ancak eksikler olduğunu kaydetti. Yiğit, “Yasa 2003-2014 yıllarını kapsıyor. 2003 yılı öncesinde de çok büyük maden faciaları yaşadık. 1992 yılında Kozlu’da 263 madenci hayatını kaybetti. O madencilerin yakınları halen mağduriyet içerisinde. 13 Mayıs 2014’ten sonra da maden kazaları yaşandı. Düzenlemeyi olumlu buluyoruz ancak kapsamının genişletilmesini istiyoruz” diye konuştu.