İstihdam ve çalışılan saat endekslerinde en sert düşüş inşaat sektöründe

İstihdam ve çalışılan saat endeksleri 2018’in son çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre özellikle inşaat sektöründe azalırken, brüt-ücret maaş endeksi yüzde 12 arttı. Endekste en sert artış ise işgücü maliyetlerinde.

TOKİ inşaatında çalışan taşeron işçiler iki aydır maaşları ödenmediği için eylem yapmıştı. Fotoğraf: DHA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2018 yılı dördüncü çeyreğe ait (ekim-aralık) işgücü girdi endekslerini açıkladı.

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*Takvim etkilerinden arındırılmış istihdam endeksi yıllık bazda yüzde 5.6 azaldı. Endeks, sanayide yüzde 1.9, inşaatta yüzde 16.8, ticaret ve hizmet sektörlerinde yüzde 5.0 azaldı.

*İstihdam endeksi bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 1.6 azaldı. Alt sektörler incelendiğinde endeks sanayide yüzde 1.2, inşaatta yüzde 7.6, ticaret ve hizmet sektörlerinde yüzde 0.3 azaldı.

Çalışılan saat inşaatta yüzde 22.1 azaldı

*Çalışılan saat endeksi 2018’in son çeyreğinde yıllık bazda yüzde 8.4 azalırken, alt sektörlerde endeks sanayide yüzde 6.1, inşaatta yüzde 22.1, ticaret ve hizmet sektöründe yüzde 6.1 azaldı.

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*Brüt ücret-maaş endeksi son çeyrekte yıllık bazda yüzde 12.0 arttı. Endeks sanayide yüzde 16.3, ticaret ve hizmet sektörlerinde yüzde 11.5 artarken, inşaat sektöründe yüzde 0.5 azaldı.

Saatlik işgücü maliyetleri yüzde 23 arttı

*Saatlik işgücü maliyeti endeksi son çeyrekte yıllık bazda yüzde 23.0 arttı. İşgücü maliyetleri sanayide yüzde 24.8 artarken, inşaat sektöründe yüzde 29.0, ticaret ve hizmet sektörlerinde yüzde 19.2 arttı.

*Saatlik kazanç endeksi ise son çeyrekte yıllık bazda yüzde 22.3 arttı. Endeks sanayide yüzde 23.9, inşaatta yüzde 27.6, ticaret ve hizmet sektöründe yüzde 18.7 arttı.

*Saatlik kazanç dışı işgücü maliyetleri ise son çeyrekte yüzde 26.9 arttı. Alt sektörler incelendiğinde endeks sanayide yüzde 29.9, inşaat sektöründe yüzde 35.9, ticaret ve hizmet sektörlerinde yüzde 21.9 arttı.