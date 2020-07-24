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Yaramazlara biraz batar!

‘İstihdam’ teklifi geçti: Erdoğan ‘işten çıkarma yasağı’nı bir yıl uzatabilecek

İstihdama ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Fotoğraf: Reuters

AKP’li milletvekilleri tarafından TBMM’ye 14 Temmuz’da sunulan kanun corona virüsü salgını gerekçesiyle işçilerin iş akitlerinin feshedilmesinin önüne geçilmesine yönelik düzenlemenin uygulama süresini, her bir defada en fazla üçer ay olmak üzere 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatabilmesi için cumhurbaşkanına yetki veriliyor.

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Teklif ile ayrıca iş akitlerinin hangi şartlarda feshedilebileceği de netleştirirliyor.

Teklif ile ‘ekonominin normalleşmeye başlaması ile birlikte işyerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönülmesinin teşvik edilmesi‘ amaçlanıyor.

Buna göre, haftalık normal çalışma sürelerine dönülmesi halinde sigortalı ve işveren paylarının tamamı 31 Aralık 2020 tarihini geçmemek üzere üç ay süreyle İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak.

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Teklifle, salgın gerekçesiyle cumhurbaşkanının kısa çalışma başvurusunu 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatma yetkisi korunurken, ilgili değişikliklerin sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak uzatılabilmesine de olanak tanıyor.

Teklif ile İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun, 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri ile kamuya ait işyerlerinde iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirilmesine ilişkin hükmünün yürürlüğü de öteleneniyor.

Teklif ile ayrıca Soma’da 13 Mayıs 2014 tarihinde yaşayan maden ocağı kazası sonrasında, kıdeme hak kazanan ancak tazminatlarını alamayanların tazminatlarının Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu tarafından ödenmesi de öngörülüyor.

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