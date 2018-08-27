İstihbarat yetkilisi duyurdu: IŞİD’in Afganistan lideri ‘öldürüldü’

Afgan yetkililer, bir hava saldırısında IŞİD’in Afganistan lideri Erhabi’yi öldürüldüğünü duyurdu. IŞİD, Erhabi’nin ölüm haberine ilişkin bir açıklama yapmadı.

Fransız Le Monde gazetesi, IŞİD’in Afganistan’daki bir numaralı isminin öldürüldüğünü aktardı.

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Gazetenin haberine göre pazar günü Afgan yetkiler, IŞİD’in Afganistan’daki lideri Saad Erhabi ve on adamının bir hava saldırısında öldürüldüğünü açıkladı.

Açıklamada “Saad Erhabi, on savaşçısıyla birlikte Nangarhar eyaletinin Khogyani bölgesinde önceki gece öldürüldü” dendi.

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Afganistan Cumhurbaşkanı Sözcüsü Shahussain Murtazawi de operasyonun Afganistan’daki IŞİD’e büyük darbe olduğunu ifade etti. Murtazawi, IŞİD için Arapça tanımı olan ‘DAEŞ’ ifadesini kullandı.

Operasyonun gerçekleştiği Khogyani bölgesi aynı zamanda örgütün merkezi. Örgüt Afganistan’da 2014’den bu yana saldırılarda bulunuyor.

Erhabi, IŞİD’in Afganistan’da saldırılarına başlamasından bu yana öldürülen dördüncü lideri. Hasip Logari’nin Nangarhar’da 2017 ‘de öldürülmesi sonrası görevi Erhabi devralmıştı. IŞİD, Erhabi’nin ölüm haberine ilişkin bir açıklama yapmadı.