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İstihbarat gereği: Samast ‘can güvenliği’ gerekçesiyle tek kişilik hücreye alındı

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Gazeteci Hrant Dink’in katili Ogün Samast, Kocaeli F Tipi Kapalı Cezaevi’ndeki üç kişilik hücresinden güvenlik gerekçesiyle tek kişilik hücreye alındı.

Samast solda. (Fotoğraf: Vatan)

Geçen yılın aralık ayında kaldığı Silivri Cezaevi’nde can güvenliği olmadığına dair mektubu eşi aracılığıyla hakime ileten Samast’ın, daha güvenli bir cezaevine nakli için savcılığa yazı gönderilmişti.

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Talebi inceleyen savcılık, aldığı kararla bir hafta sonra Samast’ı güvenliği için eskiden kaldığı Kocaeli F Tipi Kapalı Cezaevi’ne nakletmişti.

‘Can güvenliği tehlikede olabilir’

Vatan’dan Çağdaş Ulus’un haberine göre, dokuz ay boyunca üç kişilik bir koğuşta kalan Samast ile ilgili pazartesi günü yeni bir karara imza atıldı. Samast ile ilgili Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden ‘acil’ koduyla cezaevi yönetimine gönderilen yazıda, Ogün Samast için güvenlik arttırılması istendi.

Yazıda, alınan istihbarat gereği Samast’ın can güvenliğinin tehlikede olabileceği belirtilirken, Samast’ın bir süre cezaevinde kalan mahkumlarla aynı ortamda kalmaması istendi. Bunun üzerine harekete geçen cezaevi yönetimi Samast’ı kaldığı üç kişilik koğuştan alarak tek kişilik hücreye koydu.

Samast’a da yapılan uygulamanın can güvenliği nedeniyle alındığı belirtildi.

Dört yıl iki ay sonra tahliye olacak

Cinayeti işlediği zaman yaşı küçük olduğu için yargılama sonunda, ‘tasarlayarak adam öldürmek’ ve ‘ruhsatsız silah bulundurmak’ suçlarından toplam 22 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan Samast, cezasının üçte ikisini yatacak. 10 yıl sekiz aydır tutuklu olan Samast dört yıl iki ay sonra tahliye olacak.

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