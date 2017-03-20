İstifası perşembeden belliymiş: Levent Nazifoğlu ‘Konuşmasını beklerdim’ dediği Dursun Özbek’e ‘çok kırgın’ 

Galatasaray Sportif AŞ’deki görevinden istifa eden Levent Nazifoğlu, sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek’e çok kırgın olduğunu söyledi.

Beyaz Futbol canlı yayına bağlanan Nazifoğlu, yakın arkadaşı Ayhan Akbin’i Trabzonspor deplasmanına götürmemesi istendiği için istifa ettiğine dair haberleri yalanladı.

‘Böyle çocukça bir şeyden dolayı olabilir mi?’

Özbek’in 13 Mart’ta yaptıkları toplantıda kendisine “Zor bir dönemece giriyoruz. Trabzon’a giderken seyirci götürmeyelim. Ayhan (Akbin) de gitmesin” dediğini aktaran Nazifoğlu, şöyle devam etti: “Aynen böyle bir konuşmamız oldu. Ben de ‘Emredersiniz. nasıl arzu edersiniz öyle olsun. Madem öyle, öyle yaparız’ dedim. Şimdi bugün bunu özellikle neden söylüyorum? Çünkü bütün gazetelerde ‘Ayhan Akbin yüzünden istifa etti’ haberleri çıktı. Böyle çocukça bir şeyden dolayı olabilir mi sizce? Böyle bir şey olabilir mi?”

‘İstifa edeceğim de o günden belliymiş’

Galatasaray Sportif AŞ’nin eski yöneticisi, Antalyaspor deplasmanında takım otobüsüne saldırıya varan olaylardan sorumlu tuttuğu yönetici Alper Narman’ın isminin kafilede yer alması nedeniyle takımla birlikte Trabzon’a gitmediğini anlattı: “Uçağın kadrosunda Alper Narman da vardı. Başkan bana Narman’ın bir yönetici olduğunu ve kafilede yer alması gerektiğini söyledi. Ben de ‘O zaman o gitsin abi’ dedim ve böylelikle konu kapandı. Benim Trabzon’a gitmeyeceğim perşembe gününden belliydi. İstifa edeceğim de o günden belliymiş. Maçın bitmesini bekledim. Hem Mehmet Özbek’e, hem Cenk Ergün’e cuma günü söyledim istifa edeceğimi. Şerefim üzerine yemin ediyorum. Dursun başkan bir gün bile istifamı istemedi. Her zaman ‘Beni bırakma’ dedi. Ama benim orada kalmam kulübe de, oyunculara da zarar vermeye başladı.”

‘Hürriyet, başkanın kardeşinin etkisinde’

Hürriyet’in Galatasaray muhabiri Ali Naci Küçük imzalı ‘Ya görevden alın ya istifa etsin’ başlıklı haberin kendisini çok rahatsız ettiğini belirten Nazioğlu, “Hürriyet tamamen başkanın kardeşinin etkisinde yazan bir gazete” diye konuştu.

‘Bir gün müdahale etmedi’

Sporseverlere, “Beni bir hoş seda olarak görsünler. Geldim, hayatlarından geçtim” diye seslenen eski yönetici, başkan Özbek’e kırgın olup olmadığına dair soruya şu yanıtı verdi: “Ben sevgili başkanımdan şunu beklerdim. Biliyorsunuz ben başkan için en az 20 kere bütün Türkiye’yi karşıma alarak konuşmalar yaptım. Ben de hiç olmazsa bugün başkanın bir açıklama yapıp Ayhan Akbin olayının istifayla ilgisi olmadığını söylemesini beklerdim kendisinden. Hem de alınan futbolcular, yapılan pazarlıklarda benim hiçbir ilgimin olmadığını, hiç değilse beni böyle yollamasını isterdim. Dursun Özbek’e çok kırgınım. Bir gün benimle ilgili bir açıklama yapmadı. Bütün yalan yazıları gördüğü halde bir gün müdahale etmedi olaya. Ve ben bütün Türkiye’yle kavgayı onun için yaptım. En kötü döneminde geldim ve onu kurtarmak için her türlü şeyin altına imzamı attım.”