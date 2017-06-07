İstifanın faturasını personele kesen rektör savunmada: ‘Çok gizli’ evrak basına verildi

Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ, bir enstitüye sekreter olarak atadığını eşinin istifasının ardından üniversitede 11 kişiyi başka birimlerde görevlendirmesini ‘belgeyle’ savundu.

Bağ, lisans öğrencisi eşi Derya Bağ’ı, üniversite bünyesinde yeni kurulan İslami İlimler Enstitüsü’ne sekreter olarak atamış, eleştirilere “Tepkiler geleceğini biliyordum ama bunları göğüsleyerek ‘Bu atamayı yapmalıyım’ dedim ve atamayı gerçekleştirdim. Eşiyle birlikte ilk görev yapacak rektör ben değilim. Dünyanın sonunun geldiği yaygarasını çıkarmak niye?” diyerek karşı çıkmıştı.

Derya Bağ, atandığı görevden ve memuriyetten Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) isteğiyle istifa etmişti. Rektör Bağ, istifanın ardından 11 kişiyi başka birimlerde görevlendirmişti.

Yeri değiştirilenler arasında Pamukkale Üniversitesi Genel Sekreteri Tamer Ceylan da bulunuyordu.

‘Üniversitenin her noktasına ulaşma imkanı var’

Bağ, Twitter hesabından Ceylan’a ‘çok gizli’ ibaresiyle verdiği evrağın gün içinde basına verildiğini öne sürdü.

Neden mi soruşturma açtım, yerini değiştirdim? İşte bir kanıt. Çok gizli ibareli olarak eline verdiğim evrak gün içinde basına verilmiş. pic.twitter.com/cRQqNFEswP — Hüseyin Bağ (@huseyinbag) June 7, 2017