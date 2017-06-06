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İstifanın faturası personele: Eşi istifa eden rektör 11 kişinin yerini değiştirdi


 

Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ, bir enstitüye sekreter olarak atadığını eşinin istifasının ardından üniversitede 11 kişiyi başka birimlerde görevlendirdi.

Fotoğraf: DHA

Bağ, lisans öğrencisi eşi Derya Bağ’ı, üniversite bünyesinde yeni kurulan İslami İlimler Enstitüsü’ne sekreter olarak atamış, eleştirilere “Tepkiler geleceğini biliyordum ama bunları göğüsleyerek ‘Bu atamayı yapmalıyım’ dedim ve atamayı gerçekleştirdim. Eşiyle birlikte ilk görev yapacak rektör ben değilim. Dünyanın sonunun geldiği yaygarasını çıkarmak niye?” diyerek karşı çıkmıştı.

Derya Bağ, atandığı görevden ve memuriyetten Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) isteğiyle istifa etmişti.

‘Resmi yazıya ulaşma olasılığı olan’

Gelişmelerin ardından rektör Bağ’ın imzasıyla, atama kararının yer aldığı resmi yazıya ulaşma olasılığı olan birimlerin yöneticilerinin görev yerleri değiştirildi.

Pamukkale Üniversitesi Genel Sekreteri Tamer Ceylan, Genel Sekreter Yardımcısı Sevcan Kuran, Genel Sekreterlik’te görevli bir memur, Personel Daire Başkan Vekili Nevzat Adak, Basın ve Halkla İlişkiler Birimi Sorumlusu Derya Yüksel ve birimdeki diğer altı personelle birlikte toplam 11 kişi görevlerinden alındı. Genel sekreterliğe Doç. Dr. Mehmet Ali Sarı, genel sekreter yardımcılığına ve personel başkanlığına Yalçın Şenay getirildi.

Görevden alınan Genel Sekreter Buldan Meslek Yüksek Okulu’nda, Genel Sekreter Yardımcısı Sevcan Kuran Teknoloji Fakültesi’nde, Personel Daire Başkan Vekili Nevzat Adak ise Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde, Basın Birimi Sorumlusu Derya Yüksel ise İletişim Fakültesi’nde görevlendirildi.

Üç kişi hakkında soruşturma

Görevden alınan Genel Sekreter Tamer Ceylan, Genel Sekreter Yardımcısı Sevcan Kuran ve birimde görevli memur hakkında da Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ tarafından idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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