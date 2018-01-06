İstifa ettirilen AKP’li belediye başkanının görüntüleri sosyal medyanın dilinde

İstifa ettirilen AKP’li eski Esenyurt belediye başkanı Necmi Kadıoğlu’nun makam odasında çekildiği belirtilen görüntülerin sosyal medyada yayınlanması tartışma konusu oldu.

Yakın zamanda görevinden istifa eden AKP’li Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu makam odasında iki kadınla öpüşürken görüntüleniyor. Meğer sağlık yüzünden değil de, bu görüntüler yüzünden istifa etmiş. pic.twitter.com/c6nRXdTtJn — Aylin Gvn (@AGuven12) 6 Ocak 2018

Sosyal medyada yayınlanan bir videoda Kadıoğlu iki genç kadınla görülüyor. Başkanla bir kadının el ele tutuştuğu, sarılarak öpüştükleri de görüntüler de var. Videonun saat 00.23’te çekildiği anlaşılıyor.

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Kadıoğlu, Büyükçekmece 14’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde altısı tutuklu 10 sanığın yargılandığı bir davanın olduğu, sosyal medyada yayınlanan görüntülerin de dava hakkındaki yayın yasağı kapsamında bulunduğunu kaydetti.

Twitter hesabından açıklama yayınlayan AKP’li siyasetçi, görüntülerdeki kadınların mahkemede bunu maddi menfaat elde etmek için yaptıklarını söylediklerini öne sürdü.

Kadıoğlu, mahkemede ‘uğurlama esnasında çekilen görüntülerde değişiklik yapıldığının’ söylendiğini de savundu.

Kadıoğlu, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek 15 Aralık 2017’de istifa etmişti.