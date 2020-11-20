CHP’den istifa etmişti: Menemen belediye başkanı gözaltına alındı

CHP’den ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildikten sonra partisinden istifa eden Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ve yardımcılar dahil 24 kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA

Aksoy’la gözaltına alınanlar arasında, yardımcısı Mehmet Cin, mali işler daire başkanı Mustafa İlhan, satın alma müdürü Teoman Tuna, muhasebe müdürü Nagehan Karaca, fen işleri müdürü Gazi Koşum, şantiye şefi Kenan Yasatürk de var. Bazı hurda firması sahipleri ve belediye personeli de gözaltında.

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Haklarında rüşvet, zimmet, görevi kötüye kullanma gibi çok sayıda suçlama bulunan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Soruşturma kapsamında dört kişi de aranıyor.

Aksoy iki gün önce sosyal medya hesabından yaptığı şu açıklamayla istifa ettiğini duyurmuştu: “Sandıkla gelen sandıkla gider mantığı demokrasinin temel ilkesidir. Menemen’imize hizmet etmek için seçildim ve hizmete de devam edeceğim. Üyesi olduğum CHP’den istifa ediyorum. Belediye başkanı olarak halkımızın vermiş olduğu yetkiyle görevimin başında olduğumu belirtirim.”