İstifa etmelerini yasaklayan Koca, 2021’in ‘sağlık çalışanları yılı’ olmasını teklif etmiş

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) 2021 yılının dünya genelinde ‘sağlık çalışanları yılı’ olmasına ilişkin teklifi diplomatik kanallardan ilettiklerini açıkladı.

Fotoğraf: AA

Salı günü (27 Ekim), Koca’nın imzasıyla, salgın sürecinde istifa talebinin kabul edilmeyeceği ve yaş haddinden ve malulen emekli olacaklar dışındakilere yönelik emeklilik işlemi tesis edilmeyeceğini bildiren genelge 81 ilin valiliğine gönderilmişti.

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Türk Tabipleri Birliği (TTB), bir gün sonra, “Hastalandık, tükendik, öldük. Artık yeter… ‘Artık gücüm kalmadı, mesleğimden vazgeçiyorum’ deyip çalışamaz hale gelen meslektaşlarımızın istifa, emeklilik hakları gasp edilmeye çalışılıyor” ifaderini içeren tepki mesajı yayımlamıştı.

Dördüncüsü İstanbul’da bir otelde düzenlenen Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu toplantısının açılışında konuşan Koca, zaman zaman tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de vaka sayısında artışlar görüldüğünü belirterek, “Ama bu artış, pandeminin hiçbir döneminde kontrolümüz dışına çıkmadı” dedi.

İnsanlık açısından dönüm noktası olan pandemiyle mücadelede hastaların şifa bulmasına katkı vermek adına ailelerinden haftalarca uzak kalan, bu uğurda hayatını kaybeden doktorlar, hemşireler, teknisyenler ve hastane çalışanları olduğunu belirterek hepsine teşekkür eden Koca şunları söyledi:

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“Sağlık çalışanlarımızın fedakar çalışmalarını bir nebze olsun taçlandırmak adına, 2021 yılının dünya genelinde ‘sağlık çalışanları yılı’ olmasına ilişkin teklifimizi diplomatik kanallardan Dünya Sağlık Örgütü’ne de ilettik. Bu teklifimizin kasım ayında gerçekleştirilecek Dünya Sağlık Asamblesi’nde kabul edilmesini temenni ediyorum.”

Salgınla mücadeleyle geçen, insanlık tarihi açısından unutulmayacak bir yıl olarak hatırlanacağını belirten Koca şöyle devam etti: “Salgın sadece sağlığımızı değil, hayatın birçok alanını etkilemiş durumda. Yeni bir hayata, yeni bir normale alışmaya çalışıyoruz” dedi.

13 binden fazla filyasyon ekibinin aktif olarak görev yaptığını belirten Sağlık Bakanı, yerli aşı çalışmalarında insan deneyleri aşamasına gelindiğini dile getirerek şöyle devam etti:

“Diğer ülkelerde yürütülen aşı çalışmaları konusunda da yakın işbirliğimiz devam etmektedir. Bu dönemde DSÖ Avrupa Bölge Direktörümüz Sayın Hans Kluge ile çok yakın diyalog içinde olduk. Neredeyse her ay görüşerek bölgemizdeki ve dünya genelindeki gelişmeleri değerlendirdik. Kendisine yakın işbirliği ve sürekli desteği için teşekkürlerimi arz ediyorum. İnsani ve sağlık acil durumlarına hazırlık alanında faaliyet gösterecek olan DSÖ İstanbul Ofisi’nin açılışını 10 Eylül’de birlikte gerçekleştirdik. Ülkelerin kaynaklarını iç ihtiyaçlarına kanalize ettiği bu zorlu süreçte, Türkiye’nin yapmış olduğu 25 milyon dolarlık katkının, küresel sağlık güvenliğine verilmiş önemli bir destek olduğunu ayrıca ifade etmek isterim.”

Toplantıya, Macaristan Devlet Bakanı Zoltan Lorinezi, Kazakistan Sağlık Bakanı Tsoy Alexey Vladimirovich, Özbekistan Sağlık Bakanı Alisher Shadmanov, Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu Başkanı ve Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge, Türk Konseyi Genel Sekreteri Bağdat Amrayev, Azerbaycan Sağlık Bakan Yardımcısı Elsever Ağayev, Kırgız Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Alymkadyr Sabirdinovich, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ile Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Toplum Bilim Kurulu, Aşı Bilim Kurulu ve TÜBİTAK Aşı Projesi üyelerinden oluşan 60’a yakın bilim insanı katıldı.