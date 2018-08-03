İstifa eden Yunan bakan: Bu kadar çok ölüm devam etme isteğimin önüne geçti

Yunanistan’ın başkenti Atina yakınlarında çıkan ve en az 88 kişinin ölümüne yol açan yangın faciasıyla ilgili Sivil Savunma Bakanı Nikos Toskas görevinden istifa etti.

Kızılçam ormanlarında birden çok noktada çıkan yangın, sürekli yön değiştiren rüzgar nedeniyle hızla yerleşim merkezlerine doğru ilerlemişti. Dört günde kontrol altına alınan yangında son olarak 91 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Resmi rakamlara göre 25 kişi kayıp.

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Sivil Savunma Bakanı Nikos Toskas, facianın büyük boyutlara ulaştığı ilk gün istifasını sunmuş ancak Başbakan Aleksis Çipras, istifayı kabul etmemişti.

BBC’den Stelyo Berberakis’in haberine göre bakan Nikos Toskas istifa açıklamasında, “Bu denli çok insanın hayatını kaybetmiş olması benim devam etmeye olan isteğimin önüne geçti” dedi.

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İstifası kabul edilen Toskas sözlerine şöyle devam etti: “Hatamız ve sorumluluklarımız konusunda vicdani bir sorgulama yapıyorum ve size kriz merkezinde birinci elden bulunan bir kişi olarak söyleyebilirim ki yangına müdahale noktasında önemli bir hatamızı bulamıyorum.”

Toskas, gerek Yunan basını gerekse muhalefet partileri tarafından ‘bakanlığına bağlı organlar arasındaki koordinasyon eksikliği nedeniyle’ sorumlu gösterilmişti.

Ana muhalefetteki Yeni Demokrasi Partisi (YDP), Toskas’ın istifasının 11 gün sonra kabul edilmesinin tatmin edici olmadığını ve asıl sorumluluğun Çipras hükümetinin tümünde olduğunu söyledi.

Hükümet yetkilileri ise hızı 120 kilometreye ulaşan yangında etkili bir tahliye çalışması yapmanın güç olduğunu savunuyor.