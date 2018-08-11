Diken

Yaramazlara biraz batar!

İstifa eden İYİ Parti kurucusu Yeniçeri: Lider partisi oldu, bu partiden muhalefet olmaz

Kısa süre önce istifa eden İYİ Parti kurucularından Özcan Yeniçeri, “Bu partiden muhalefet olmaz, bu parti de tıpkı diğer muhalefet partileri gibi lider partisi olmuştur” dedi.

Fotoğraf: Reuters

İYİ Parti kurucularından Nevzat Bor, Özcan Yeniçeri, Yusuf Halaçoğlu ve Mehmet Fatih Eryılmaz bu hafta içi istifa etmişti. Bor, Yeniçeri ve Halaçoğlu MHP’ye katılmayacağını söylemişti.  Parti 12 Ağustos günü genel başkan Meral Akşener’in tek adaylığında kurultaya gidecek.

Reklam

Deutsche Welle’den Hilal Köylü’ye konuşan Yeniçeri, “Kurultaya neden birden fazla adayla gidilmiyor. Parti içi demokrasi bu mudur” diye sordu.

Akşener’in seçim sonrası “Başarısızlığın sorumluluğunu üzerime alıyorum” açıklamasını hatırlatan Yeniçeri, “İstifa ettik çünkü hem başarısızlığının sorumluluğunu üstüne alan bir lider var hem de bu sorumluluğu hemen unutup partiye dönen bir lider var. Böyle tutarsızlık olmaz” dedi.

Reklam

“Bu partiden muhalefet olmaz, bu parti de tıpkı diğer muhalefet partileri gibi lider partisi olmuştur. Politika üretmesi, iktidarın karşısına çıkması mümkün değildir” diyerek sözlerini sürdüren Yeniçeri, İYİ Parti’nin de önümüzdeki süreçte kendisini yenilemesinin, güçlenmesinin mümkün olmadığını savundu.

Partide kalanların Akşener’e ‘toz kondurmadığı’nı söyleyen Yeniçeri, “Böyle tabu olmaz. Bu tabular siyasette yürümez” diye konuştu.

İstifa eden İYİ Parti kurucularından Doğan: Parti şaibeli isimlerle dolduruldu

Akşener’den Erdoğan’a: Ekonomide çözüm için yardıma hazırız

Halaçoğlu’ndan Akşener’e eleştiriler: İYİ Parti bu kafayla ‘yerel’de sıfır çeker

İYİ Parti’de kurultaya doğru: Slogan ‘Daha yeni başlıyoruz’

İYİ Parti’de bir üst düzey istifa daha: Mehmet Fatih Eryılmaz

İYİ Parti’den ‘üst düzey istifalar’a: Gerekçeleri siyaset vicdanına uymuyor

İYİ Parti’de üç üst düzey istifa: Bor, Yeniçeri, Halaçoğlu

İYİ Parti’li Halaçoğlu’ndan adaylık iddiasına: Öyle bir niyetim hiç olmadı

İYİ Parti duyurdu: Delegelerin önerisiyle tek genel başkan adayımız Akşener

‘Koltuğa dönen’ Akşener: Başarısızlık varsa bana ait, bu yüzden kurultay kararı aldım

İYİ Parti’de iki üst düzey istifa: Danışman Aydın ve genel başkan yardımcısı Yılmaz

CHP’yle ittifakı bitiren İYİ Parti: Kendi dilimizi belirleyeceğiz

‘İttifak bitişi’ne CHP’den yanıt: Seçim içindi, bundan sonrası kendi takdirleri

İYİ Parti’den seçim analizi: CHP ile ittifak oy kaybettirdi

Kulis: ‘İttifak bitti’ açıklaması İYİ Parti’de kurultay seslerini yükseltti

Seçim bitti, ittifak gitti: İYİ Parti’ye göre artık ihtiyaç yok


SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...