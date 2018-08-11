İstifa eden İYİ Parti kurucularından Doğan: Parti şaibeli isimlerle dolduruldu

İYİ Parti’nin kurucularından ve eski genel başkan yardımcılarından Şule Ünlü Doğan partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Yine İYİ Parti kurucularından Nevzat Bor, Özcan Yeniçeri, Yusuf Halaçoğlu ve Mehmet Fatih Eryılmaz bu hafta içi istifa etmişti. Bor, Yeniçeri, Halaçoğlu MHP’ye katılmayacağını söylemişti.

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Doğan, halihazırda milletvekili değil. Parti 12 Ağustos günü kurultaya gidecek.

İstifasını yazılı bir açıklamayla duyuran Doğan, sözlerine şöyle başladı: “Aradan geçen sürede bebek katillerine terörist diyemeyen, bu görüşteki partinin çadırını ziyaret edip sarmaş dolaş pozlar veren bir üyenin hala genel merkez katlarında dolaşmasına izin verilmesini, partiden atılmamasını, bilakis korunmasını Alparslan Türkeş in tedrisatından geçmiş, ocaklarda çalışmış bir milliyetçi olarak içime sindirebilmem mümkün olmadı. Yeni kurulan başkanlık kabinesine atanan ve ülkeye hizmet edeceklerine inandığım doğru isimlere verdiğim desteği ve başarılar dilememi hakaretlerle karşılayan partililere, parti yönetiminin umursuzluğunu görmezden gelemedim. Körü körüne karşıtlığı kabul edemedim. Doğru şeyler yapıldığında alkışlamak, destek olmak herkesin görevidir. Benim siyaset anlayışım budur. Sırf kendinden olmadığı için doğruya doğru diyemeyen siyaset anlayışı ülkemizi demokrasi sıralamasında sonlara indirmiştir. Öte yandan parti; özel kaleminden her kademesine kadar; kıymetleri kendinden menkul, skandallarla anılan ve Pmuştur.”

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‘Mazisi temiz, vatan sevdalısı, donanımlı kadrolar’ın küstürüldüğünü ve partinin ’emeklililer kulübü’ne döndüğünü savunan Doğan, İYİ Parti’nin Meclis’in ‘en yaşlı’ partisi olduğunu söyledi.

‘Siyaseti kendisi için yapanlardan tüm partiler kurtulmalı’

Doğan şöyle devam etti: “‘Kadın hareketiyiz’ denmiştir ama meclisin en az kadın vekili olan partisidir. Söylem geliştirmekten iş üretmeye zaman bulamayan, organize olamayan, birlikte çalışma kültüründen uzak, kişisel vitrin telaşında olan, iyiyi, doğruyu ve çalışmayı hedef almayan yapı, popülarizme yenik düşmüştür. Sadece ülke sevdalısı bir avuç insan ve genel başkan sahada insanüstü çalışmıştır. Değerler üzerine inşa edilmiş bir strateji ortaya koyamayan İYİ Parti, ilkesiz, tutarsız tavır ve davranışları nedeniyle bugün hedeflediği parlamenter sistem ve cumhuriyetin kuruluş felsefesinden sapmış; Meclis’te kaptığı koltuk sayısını bir başarı olarak algılatmaya çalışmıştır. İYİ Parti üzerindeki en büyük atalet, kişilerin partiyi temsilde üzerilerine giydikleri ‘İYİ PARTİ CEKETİNİ’ çıkarmalarına müsaade edilmesi, liyakatın göz ardı edilmesi ve insan ve emeğe saygıda kusur etmesidir. Kişiler üzerinden siyaset yapmaya çalışan zihniyet, dedikodu ve yalan haberlerle ülke için birer değer olan ve ülkemiz için bir gelecek vaat eden partilileri bir kısır döngü içerisinde öğütmeye devam etmektedir.”

Eleştirinin bir kültür olduğunu söyleyen Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Gençlere söz hakkı verilmemiş, söz aldıklarında ise ‘Sen siyaseti bilmiyorsun’ denmiştir. Sizin bildiğiniz siyaset ise partiyi barajın altına çekmiştir. Siyaseti ülke için değil; kendisi için yapanlardan tüm partilerin kurtulmasını diliyorum. Şahsıma ısrarla teklif edilen milletvekilliği teklifini kati surette kabul etmediğimi ve aday olmadığımı belirtmek isterim. Yine de bugüne kadar hukukun üstünlüğü ve demokrasi mücadelesine destek olmak amacıyla yer aldığım partimden, burada saymakla anlatılamayacak daha nice sebeplerle; ülkenin bekasına hizmet etmeyeceğini anladığım ve bu manada umudumun kalmadığı İYİ PARTİ kurucu üyeliğinden istifa ediyorum.”