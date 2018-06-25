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Yaramazlara biraz batar!

İstifa eden CHP’li yönetici: Yüzde 3 oy kaybı var, hesabı verilmeli

 

Denizli’de CHP Beyağaç İlçe Başkanı Salih Gündoğdu dahil 10 yönetici seçim sonuçlarının ardından istifa etti.

Gündoğdu. (Fotoğraf: DHA)

Yazılı açıklama yayınlayan Gündoğdu, yönetimdeki 12 kişiden 10’unun istifa ettiğini duyurdu.

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“Birilerinin bu başarısızlığı üstlenmesi gerekiyor” diyen Gündoğdu, ilçede CHP’nin 280 oyunun İYİ Parti’ye gittiğini dile getirdi.

İlçe başkanı şunları kaydetti: “Beyağaç ilçe yönetimi olarak seçimde başarısız olmamız durumunda istifa edeceğimi belirtmiştim. Başarısız olduk. Denizli genelinde 30 bin oy kaybı var. Birileri bunun sorumluluğu almalı. Türkiye genelinde yüzde 3 oy kaybı var. Birileri bunun hesabını vermeli. Ankara’dan başlayıp Denizli’ye Türkiye yansıyan bir düşüş var. Başarısızlık varsa, başarısız olanların yerini başarılı olacak kişilere bırakması gerekiyor.”

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İlçede seçim sonuçları şöyle:

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