İstifa eden CHP’li yönetici: Yüzde 3 oy kaybı var, hesabı verilmeli

Denizli’de CHP Beyağaç İlçe Başkanı Salih Gündoğdu dahil 10 yönetici seçim sonuçlarının ardından istifa etti.

Yazılı açıklama yayınlayan Gündoğdu, yönetimdeki 12 kişiden 10’unun istifa ettiğini duyurdu.

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“Birilerinin bu başarısızlığı üstlenmesi gerekiyor” diyen Gündoğdu, ilçede CHP’nin 280 oyunun İYİ Parti’ye gittiğini dile getirdi.

İlçe başkanı şunları kaydetti: “Beyağaç ilçe yönetimi olarak seçimde başarısız olmamız durumunda istifa edeceğimi belirtmiştim. Başarısız olduk. Denizli genelinde 30 bin oy kaybı var. Birileri bunun sorumluluğu almalı. Türkiye genelinde yüzde 3 oy kaybı var. Birileri bunun hesabını vermeli. Ankara’dan başlayıp Denizli’ye Türkiye yansıyan bir düşüş var. Başarısızlık varsa, başarısız olanların yerini başarılı olacak kişilere bırakması gerekiyor.”

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İlçede seçim sonuçları şöyle: