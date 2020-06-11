İSTİB başkanı: Salgın sürecinde 5 milyon kişi internet alışverişiyle tanıştı

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, salgın sürecinde alışveriş alışkanlıklarının değiştiğini, 5 milyon kişinin internet alışverişiyle tanıştığını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

AA’nın haberine göre İSTİB’den yapılan açıklamada Kopuz’un görüşlerine yer verildi: “Bankalararası Kart Merkezi’nin verdiği bilgilere göre daha önce internetten alışverişte bir kez bile kullanılmayan 5 milyon kredi kartı bu dönemde internet alışverişi için kullanıldı. Bu veri, 5 milyon kişinin internet alışverişiyle yeni tanıştığını gösteriyor. İnternetle ilk kez tanışan bu tüketiciler, büyük ihtimalle, salgın bittiğinde de internetin rahatlık ve avantajlarından yararlanmaya devam edecek.”

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Elektronik ticaretin, yıllar içinde gelmesi beklenen seviyeye birkaç ayda ulaştığını vurgulayan Kopuz, araştırmaların internet üzerinden yapılan gıda alışverişlerinde yüzde 200’e varan artışlar olduğunu gösterdiğini belirtti.

‘Dört liralık alışverişin 1 lirası internetten’

Mart ve nisan aylarında kredi kartıyla yapılan alışverişlerde internetin payının yüzde 24’e ulaştığını vurgulayan Kopuz, “Yani kredi kartıyla yapılan her 4 liralık alışverişin 1 lirası internetten yapıldı” ifadelerini kullandı.