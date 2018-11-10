İsteyince oluyormuş: Üç asırlık çınar kesilmesin diye güzergah değişti

Sakarya’da 270 yıllık çınar kesilmesin diye yapılacak yolun güzergahı değiştirildi.

Büyükşehir belediyesi, Arifiye ilçesindeki 1’inci Organize Sanayi Bölgesi ve D-100 Karayolu arasındaki ulaşımın sağlanması için bir süre önce bölünmüş yol çalışmalarına başladı.

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Yolun 40 metre olması planlandı. Ancak güzergahta 270 yıllık bir çınar ağacının olduğu saptandı. Belediye ağacı kesmek yerine ‘farklı’ bir çözüm buldu.

Ağacın bulunduğu yere denk gelen yola kavis verildi. Projede sona gelindi.

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Ağaç, İl Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından 1997 yılında tescil edilmişti.

Belediye başkanı Zeki Toçoğlu, şunları söyledi: “Burada aslında bizim organize sanayi bölgesine yaptığımız duble bir yol çalışmamız var. Bu çalışma sırasında yaklaşık 270 yıllık bir çınar ağacı, tescilli bir ağacımız. Dalları da yola doğru olduğundan, yolumuzu ağaca zarar vermemek için daha düz giden bu yolumuzu biraz kavisli çevirerek ağacı da dalları da kurtarmış olduk. Bu tescilli bir ağacımız. Bir yandan OSB yollarını yaparken bir yandan da tabiatın bize bahşettiği bu güzellikleri de korumak gerektiğine inandığımız için böyle bir çalışma yaptık, güzel de oldu. Ağacımızı kurtarmış olduk.”