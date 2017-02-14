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Yaramazlara biraz batar!

‘İsterseniz çıkayım, isterseniz çıkmayayım’: Igor Tudor, Karabüklü yöneticilere Galatasaray’la anlaştığını söylemiş

Karabükspor Asbaşkanı Tolga Gül, Jan Olde Riekerink’le yolları ayıran Galatasaray’la anlaşmaya vardığı öne sürülen teknik direktörleri Igor Tudor’un, yarın akşam sarı-kırmızılı takımın başında antrenmana çıkacağını kendisine söylediğini aktardı.

‘İsterseniz antrenmana çıkayım, isterseniz çıkmayayım’

Fotoğraf: DHA

Hürriyet’te yer alan habere göre, Tudor’la akşam saatlerinde kulübe geldiğinde görüştüklerini belirten Gül, aralarında geçen konuşmayı şöyle anlattı: “Tudor bize Galatasaray ile anlaştığını söyleyerek, ‘İsterseniz antrenmana çıkayım, isterseniz çıkmayayım’ dedi. Ben de kulüp başkanımız Ferudun Tankut’u aradım. Başkanımız, ‘Şu anda bizim sözleşmeli hocamız. Tabii ki antrenmana çıkacak’ dedi. Bunun üzerine Tudor, takımın başında antrenmana çıktı. Kendisi yarın sabah kentten ayrılacağını ve akşam Galatasaray’ın başında antrenmana çıkacağını bize söyledi.”

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