‘İstenmeyen SMS’e 32 milyon ret

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi’ni (İYS) 2 milyon vatandaşın kullandığını bildirdi.

Fotoğraf: Pixabay

Twitter hesabından verileri paylayan bakan, bugüne kadar 2 milyondan fazla kişinin sisteme girerek onaylarını kontrol ettiğini kaydetti.

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Pekcan’ın aktardığına göre 32.2 milyon ret, 300 bine yakın onay işlemi gerçekleşti.

İlk kez 7 Ocak’ta e-devlet üzerinden açılan sistemde, vatandaşlar hangi şirketin SMS, sesli arama ve e-posta gibi ticari elektronik gönderebileceğine karar verebiliyor.