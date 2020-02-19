İşten de atıldı: İlkokulda sınıfta öğrencileri döven öğretmene soruşturma

Gaziantep’te sınıfta ilkokul öğrencilerini döven sözleşmeli öğretmen işten atıldı.
Şehitkamil ilçesindeki Sadettin Batmazoğlu İlkokulu’nda 15 gün önce işe başlayan sözleşmeli öğretmen Hatice K.’nın sınıfta çocukları dövmesi, bir veli tarafından kaydedildi. Görüntülerde öğretmenin çocuklara tokat atması ve kulaklarını çekmesi yer aldı.
Veliler, görüntüleri okul müdürüyle paylaştı. Bunun üzerine öğretmen okuldan gönderildi. Öğretmenin, “Yaramaz oldukları için yaptım” dediği öne sürüldü.
Valilik ise yazılı açıklamasında şu bilgileri verdi: “Gaziantep’in Şehitkamil İlçesi’nde öğretmen olarak görev yapan Hatice K.’nın ilkokul ikinci sınıf öğrencilerine tokat atarken çekilen görüntülerinin basında yer bulmasının ardından bahse konu öğretmen hakkında soruşturma açılmış ve görevden el çektirilmiştir.”