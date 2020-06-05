İşten çıkarmayı yasaklayıp ücretsiz izin getiren düzenleme uzatılabilir

Hükümetin işten çıkarmayı üç ay yasaklayıp çalışanların ücretsiz izne çıkarılmasını teşvik eden düzenlemenin uzatılmasını değerlendirildiği belirtildi.

Fotoğraf: Reuters

Düzenleme işverenin işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilmesine de olanak veriyor. Bu süreçte çalışana 1170 lira destek sağlanıyor.

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Düzenleme, 17 Nisan 2020’de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Yasak 17 Temmuz’da son bulacak, ancak cumhurbaşkanı üç aylık süreyi altı aya kadar uzatmaya yetkili.

Hürriyet gazetesinde yetkililere dayandırılan haberde yasağın uzatılmasının söz konusu olabileceği, bu durumda ücretsiz izin ve izin sürecinde kullandırılan 1170 lira desteğin de uzatılacağı belirtildi.

Habere göre ilk aşamada işten çıkarma yasağı, ücretsiz izin desteği, kısa çalışma ödeneği gibi halen uygulanan düzenlemeler üzerinde de çalışılıyor.

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Haberde ‘istihdamı teşvik edecek’ bazı düzenlemelerin yer aldığı bir torba kanun hazırlığının sürdüğü, bunun kısa sürede Meclis gündemine geleceği de belirtildi.