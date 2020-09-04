İşten çıkarma yasağının süresi uzatıldı

Salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için uygulamaya konan üç aylık işten çıkarma yasağının süresi iki ay daha uzatıldı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan cumhurbaşkanı kararı uyarınca, iş kanununa eklenen geçici maddeyle işverene getirilen çalışanlarını üç ay süreyle işten çıkarma yasağı, 17 Eylül’den itibaren iki ay daha uzatıldı.

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İş kanununa eklenen geçici 10. madde, cumhurbaşkanına bu süreyi her defasında en fazla üçer aylık sürelerle 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatmaya yetki veriyor.