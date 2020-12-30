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Yaramazlara biraz batar!

İşten çıkarma yasağının süresi uzatıldı

Salgın nedeniyle iş kanuna eklenen geçici madde kapsamında, iş veya hizmet sözleşmesinin belirli haller dışında işveren tarafından feshedilmesini yasaklayan düzenlemenin süresi 17 Ocak 2021 tarihinden itibaren iki ay uzatıldı.

Fotoğraf: AA

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanan cumhurbaşkanı kararına göre uzatma, aynı maddenin 4. fıkrası hükmüne dayanılarak yapıldı.

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İş kanuna eklenen geçici 10. maddenin 4. fıkrası hükmü, cumhurbaşkanına bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasında yer alan üç aylık süreleri her defasında en fazla üçer aylık sürelerle 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatmaya yetki veriyor.

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