İşten çıkarma yasağı ve nakdi ücret desteğinin süresi iki ay daha uzatıldı

İstihdamı koruma tedbirleri çerçevesinde işten çıkarma ve yasağı ve ücretsiz izin uygulamasının süresi 17 Mart’tan itibaren iki ay daha uzatıldı.

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Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanan cumhurbaşkanı kararıyla, iş kanununun geçici 10. maddesinin (1) numaralı fıkrasında yer alan ‘her türlü iş veya hizmet sözleşmesinin belirlenen kurallar dışında işveren tarafından feshedilemeyeceğine’ ilişkin hükmün süresi 17 Mart’tan itibaren iki ay uzatıldı.

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Aynı maddenin (2) numaralı fıkrasında yer alan üç aylık süreyi geçmemek üzere işverenin işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilmesine ve bağlantılı olarak nakdi ücret desteğine yönelik uygulama da iki ay uzatıldı.