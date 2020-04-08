İşten çıkarma üç ay süreyle yasaklanıyor

Covid-19’la mücadele önlemleri kapsamında 62 maddelik yeni yasa teklifi taslağı hazırlandı. Taslak, işten çıkarmanın üç ay süreyle yasaklanmasını öngörüyor. Bu süre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından altı aya kadar uzatılabilecek.

Fotoğraf: DHA

Fesih yasağı olan işverenler, işçileri ücretsiz izne çıkarabilecek. Ücretsiz izne çıkarılanlara günlük 39.24 lira ödeme yapılacak. 15 Mart’tan sonra işten çıkarılan veya işsizlik ödeneği alma koşullarını yerine getiremeyenlere de aynı meblağ ödenecek.

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Salgın hastalık, deprem, doğal afet gibi olağanüstü hallerde gelir kriterine bakılmaksızın ihtiyacı olan yaşlılara bakım hizmeti verilecek ve bakım ücreti ödemesi yapılacak.

Aynı hak engelliler, çocuklar ve kadınlara da sağlanacak.

Taslak, görüş almak üzere sendiklara ve iş dünyasının diğer temsilcilerine sunuldu.