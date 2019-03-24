‘İşten çıkaracaklarımız belli’ diyen CHP’li Mansur Yavaş, müdürleri tek tek saydı

CHP ile İYİ Parti’nin ‘millet ittifakı’nın Ankara adayı Mansur Yavaş, seçilmesi halinde kimseyi işten çıkarmayacağını söylerken, bazı müdürlerin işine son verileceğini ifade etti.

Fotoğraflar: DHA

Yavaş, bugün Altındağ ilçesindeki Örnek Mahallesi’nde bulunan seçim merkezinin açılışında ellerinde Türk bayrakları bulunan binlerce kişiye hitap etti.

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Yavaş, Ankara Arena Spor Salonu’nda yapılacak seçim güvenliği toplantısına herkesi davet ederek 2014’teki acının yaşanmayacağının gösterileceğini dile getirdi. İttifakın adayı, 2014’te AKP’li Melih Gökçek’e çok az bir oy farkıyla kaybetmişti.

Yavaş, halkın işten çıkarılmayla korkutulduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizim oradan kimi çıkaracağımız belli. Orada bazı genel müdürler var, EGO genel müdürünü, ASKİ genel müdürünü, belediye genel sekreterini, Halk Ekmek genel müdürünü, ANFA genel müdürünü… Ankaralıya hizmet etmesi gerekirken, internetin başında bizlere hakaret etme emri verenleri, hepsinin hesabını tek tek soracağız sizin adınıza.”

CHP’li aday, kendisiyle ilgili tek bir soruşturma olmamasına rağmen mahkum ilan edildiğine dikkat çekti.