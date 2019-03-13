İşteki stres kadınlarda Tip 2 diyabet riskini arttırıyor

Fransa Ulusal Sağlık ve Tıp Araştırmaları Enstitüsü’nün (INSERM) 70 bini aşkın kişinin verilerini inceleyerek yaptığı araştırmaya göre stresli işlerde çalışan kadınların Tip 2 diyabete yakalanma riski daha yüksek.

Fotoğraf: Reuters (arşiv)

Daily Mail’deki habere göre araştırma ekibi ”İşte zihinsel olarak yoruluyorum” diyen kadınların diğerlerine oranla Tip 2 diyabete yakalanma riskinin yüzde 21 daha yüksek olduğunu saptadı. 22 yıl süreyle verileri inceleyen ekibin başındaki Dr. Guy Fagherazzi, bazı bilim insanlarının stres hormonlarını, kilo alma ve vücudun daha az insülin salgılamasıyla ilişkilendirdiğini anımsatarak şunları söyledi:

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”Diyabete yakalanma riskini arttıran faktörü tam olarak saptayamadık. Ancak baskı altında çalışan kadınlarda Tip 2 diyabet riskinin kayda değer oranda yüksek olduğu gözle görülür bir gerçek. Stresli ortamlarda çalışan kadınlara destek verilmesi diyabet riskini de düşürebilir.”

Araştırma sonuçları Avrupa Endokrinoloji Dergisi’nde yayınlandı.