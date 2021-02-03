İstediği ilacı yazmadı diye doktora saldıran kişi gözaltında

Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde bir hasta, doktora saldırdı.
AA’nın haberine göre E.Ş. (26), psikiyatri polikliniğinde görevli Uzman Dr. Hayriye Mihrimah Öztürk’ten bir ilaç yazmasını istedi. Öztürk’ün başka ilaç yazılması gerektiğini söylemesi üzerine sinirlenen E.Ş., önce saçını çekti sonra dövdü.
Sesleri duyan güvenlik görevlileri odaya girerek E.Ş.’yi etkisiz hale getirdi.
Ayak bileğinde ezilme ve kırıklar oluşan Öztürk, ameliyata alındı.
E.Ş. gözaltına alındı.