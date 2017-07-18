İşte yeni müfredat: ‘FETÖ,’ IŞİD, PKK, 15 Temmuz, cihat…

Özellikle evrim teorisinin çıkarılması ve Atatürk’e daha az yer verilmesiyle tepki çeken yeni müfredatın detayları belli oldu.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, bu sene 1, 5 ve 9’uncu sınıflarda uygulamaya konulacak müfredatın, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında bütün sınıflar için geçerli olacağını söyledi.

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Bu kapsamda ilkokul ve ortaokul düzeyinde 17, lise düzeyinde 24, imam hatip ortaokulu ve imam hatip lisesi düzeyinde 10 olmak üzere toplam 51 ayrı; sınıflar esas alındığında 176 müfredat yenilendi.

‘Her türlü farklılığı kapsayıcı olmaya çalıştık’

Yılmaz, şu ifadeleri kullandı: “Yenilenen müfredatlarda sadeleştirme ve içerik yoğunluğunun azaltılması ön planda tutulmuştur. Müfredat uygulanırken her türlü farklılığı kapsayıcı ve hassasiyeti koruyucu olmaya odaklanılmıştır. Yapılan saha çalışmalarına ve anketlere 100 bine yakın öğretmen ve veli katıldı.”

Beden eğitimi dersinin adı değişecek

Buna göre yeni müfredatta ‘FETÖ,’ PKK ve IŞİD’in yanı sıra 15 Temmuz darbe girişimi anlatılacak, beden eğitimi dersinin de adı ‘beden eğitimi ve spor’ olarak değiştirilecek.

Müfredata yapılan dikkat çekici bir ekleme ise cihat kavramı. Bakan Yılmaz, temel dini bilgilerde cihat kavramının yer aldığını belirterek, “Bundan (cihatın öğretilmesinden) rahatsız olmaya gerek yok aksine vermesek talep gelmesi gerekirdi. Kırmak dökmek savaşmak cihatın içine girmez ama vatan koruması gerekiyorsa girer, cihatın ne olduğu ve ne olmadığının öğretilmesi görevi de bizim” dedi.